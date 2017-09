Spanien vor heissem Wochenende

Wie im berühmten katalanischen Volkstanz, in der Sardana, geht der Reigentanz um das illegale Referendum über die Abspaltung von Spanien munter weiter – der Countdown läuft.

Gebannt und verblüfft schaut das ganze Land, schaut ganz Europa nach Katalonien, wo diesen Sonntag die in den vergangenen Wochen und Monaten vielzitierte gesetzeswidrige – und deshalb undemokratische – Abstimmung stattfinden soll. A tout prix und gegen das unmissverständliche Verbot des spanischen Verfassungsgerichts wagen der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont und seine Entourage die totale Konfrontation mit Madrid.

Umsonst alle Anstrengungen und Versuche, den stets lächelnden Regionalpräsidenten (er vertritt die liberal-nationalistische Gruppierung Partit Demòcrata Europeu Català) zur Vernunft zu bringen. Erfolglos die Bemühungen, ihm und seiner Gefolgschaft aufzuzeigen, dass die Loslösung vom restlichen Spanien für die nordöstliche Region ökonomisch, sozial und politisch ruinöse Konsequenzen hätte, dass ein theoretisch unabhängiges Katalonien automatisch aus der EU entlassen würde.

Vergeblich die Liebesmühe, an die gemeinsame Geschichte und die zahllosen Familienbande zu appellieren, darauf hinzuweisen, dass Spanien den Katalanen nichts wegnimmt, dass sie gerade dank Spanien reicher sind, über ein 20% höheres Pro-Kopf-Einkommen verfügen als die restlichen Spanier und über so viel Selbstverwaltung wie sonst keine andere Region in Europa.

Das Drehbuch zum finalen Zusammenstoss mit der Zentralregierung hat Puigdemont ohnehin nicht selbst geschrieben, wenn er es auch eifrig, schier wie ein Erleuchteter vertritt. Er ist nur die ferngesteuerte Figur in einem langen und komplexen Konflikt. Das Drama hat einmal mehr viel zu tun mit persönlichen Egoismen einer unfähigen regionalpolitischen Klasse, die jahrelang abgewirtschaftet hat und nun in der Konfrontation ihre Absolution sucht, ihren Neubeginn.

Längst haben die linke Regierungspartnerin ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) und die systemfeindliche radikale CUP (Candidatura d’Unitat Popular) das Zepter übernommen. Diese beiden Kräfte wollen aus Katalonien am liebsten eine sozialistische Republik nach venezolanischem Muster schustern und haben die lange und harte Wirtschaftskrise geschickt dazu genutzt, ihrem ideologischen Ziel gefährlich nahe zu kommen.

Nach 2014 ist es jetzt die zweite Grossinszenierung, um sich endlich vom verhassten restlichen Spanien loszulösen. Ging es damals bei der ebenso illegalen Abstimmung in erster Linie darum, mit der Mobilisierung von Hunderttausenden von Katalanen dem Zentralstaat Stärke zu demonstrieren, geht es jetzt ums Ganze, um die Ausrufung einer unabhängigen katalanischen Republik. Die vielbeschworene Dialogbereitschaft war nur eine Farce, um die vielen Zuschauer dieses zirzensisch anmutenden Spektakels zu täuschen.

Am Sonntag kommt eine irregeleitete Politik, die vom Virus des Nationalismus befallen ist, zur Kulmination. Es ist die Chronik einer kolossalen Illoyalität auch gegen das eigene Volk, denn die Katalanen hatten 1978 mit 90% der Stimmen die gemeinsame spanische Verfassung gutgeheissen, und noch heute will eine stille Mehrheit nichts von einer Abspaltung wissen.

Bis jetzt hat die Zentralregierung in Madrid vorsichtig und sehr zurückhaltend reagiert. Mit klaren Massnahmen und begleitet von einer resolut auftretenden Justiz hat sie jedoch eindeutig signalisiert, dass sie in dieser grossen Theateraufführung nicht gedenkt, die Rolle des steinernen Gastes einzunehmen. Sie darf es auch nicht. Der 1. Oktober mag ein Fanal sein, aber anschliessend müsste eine bestimmt nicht einfache Rückführung in die Normalität gemeinsam begonnen werden.