Spanien wächst nach gesünderem Wirtschaftsmodell

Die gute Nachricht aus Spanien ist, dass die Wirtschaft trotz der heftigen politischen Turbulenzen um Katalonien weiterhin robust wächst, so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone wächst auf breiter Front, kontinuierlich seit vier und überdurchschnittlich in den letzten zweieinhalb Jahren, doppelt so viel wie Italien und anderthalbmal mehr als Deutschland. Damit ist das Land eine der Wachstumslokomotiven in der just erstarkten EU. Im ersten Semester dieses Jahres erreichte die spanische Wirtschaftsleistung das Niveau von 2008 und alle Eckdaten deuten darauf hin, dass 2017 mit einer Zunahme von 3,2% des Bruttoinlandprodukts (BIP) abschliessen wird.

Keine Frage, Spanien hat es geschafft, ist nach einem verlorenen Jahrzehnt wieder auf den Pfad dauerhafter wirtschaftlicher Gesundung zurückgekehrt. Dass der Wirtschaftsmotor zur Zeit rund läuft, belegt auch die rasch abnehmende Arbeitslosenrate, die auf dem Gipfel der schwersten Wirtschafts-und Finanzkrise den beschämenden Höchststand von 27% erreicht hatte und nun auf 16,4% gesunken ist. Diese Quote ist natürlich nach wie vor unannehmbar, besonders was die hohe Jungendarbeitslosigkeit betrifft, doch zweifelsohne markiert die jetzige Wirtschaftsentwicklung einen positiven Trend.

Paradigmenwechsel

Die Neigung unter den Jugendlichen, auf der Suche nach einträglicher Arbeit ihr Glück im Ausland zu probieren, hat deutlich abgenommen, angesichts der neuen Opportunitäten, die im eigenen Land laufend entstehen. So sank die Arbeitslosenrate in diesem Jahr in allen Wirtschaftssektoren wiederum stark, um 400‘000 Arbeitswillige, ausser in der Landwirtschaft, die unter der extremen Trockenheit besonders zu leiden hat. Entsprechend hat sich allenthalben die allgemeine Stimmung verbessert; die Spanier gehen wieder aus, konsumieren und investieren.

Das Eindrückliche an der Wirtschaftserholung ist die Art und Weise, wie die Wende zum Besseren geschafft worden ist. Denn wenn Wirtschaftspolitik als ein kompliziertes System staatlicher Massnahmen zu verstehen ist, die so ausgewogen sein sollten, dass sie in schlechten Zeiten wenig nutzen und in guten kaum schaden, dann ist der Exekutive von Premier Mariano Rajoy ein Coup gelungen. Der jetzige Aufschwung fusst nicht mehr auf einem kreditfinanzierten Bau- und Immobilienboom, wie zu Beginn des Jahrhunderts. Damals geriet ganz Spanien in einen nie gesehenen Konsumrausch, mit den allzu gut bekannten und schmerzhaften Konsequenzen. Heute dagegen findet ein Paradigmenwechsel des Wirtschaftsmodells statt. So wird das jetzige Wachstum vor allem durch Investitionen in den Produktionsapparat, durch den nicht abreissenden Tourismusboom und durch einen dynamischen Exportsektor getragen, der bereits über 30% des BIP erreicht.

Dies ist ein Novum in Spaniens Wirtschaftsgeschichte, denn traditionell basierte das Wachstumsmodell auf markantem Inlandkonsum plus hypertropher Bauinvestitionstätigkeit, die weltweit zu einem der höchsten Leistungsbilanzdefizite von ca. 10% des BIP und schliesslich zum Kollaps der Immobilienbranche führte. Seit nun vier Jahren verzeichnet Spanien einen Leistungsbilanzüberschuss von ca. 2% des BIP, was die Abhängigkeit von ausländischen Gläubigern reduziert.

Schliesslich verbessert sich durch die konjunkturelle Belebung die Finanzlage, und so wird Madrid bereits gegen Ende dieses Jahres den Maastrichter Referenzwert von 3% Haushaltsdefizit nahezu erreichen. Dass dieser steinige Weg der Reformen, der inneren Abwertung, der verbesserten Wettbewerbsfähigkeit gangbar ist, hat der konservative Regierungschef Rajoy bewiesen; dies gegen heftigste Kritik aus den Reihen der linken Opposition und der Gewerkschaften, die – zum Teil zu Recht – die prekären Arbeitsverhältnisse und den Verlust an Kaufkraft beklagen.

Die positive Wirtschaftsentwicklung ist jedoch unbestritten und es wird ein grosser Pakt mit den Sozialpartnern vorbereitet, der substanzielle Lohnerhöhungen vorsieht und der Opposition den Wind aus den Segeln nehmen soll. Die Regierung darf aber nicht zu viele wirtschaftspolitische Zugeständnisse machen, will sie das Erreichte nicht nur konsolidieren, sondern Weiteres wagen. So ist die angegangene – allerdings auf halbem Wege stecken gebliebene – Arbeitsmarktreform das Paradepferd der Reformen dieser Regierung.

Rajoys Losung lautet denn auch: Wachstum, um jeden Preis, im Wissen, dass wirtschaftliche auch politische Macht ist, nach innen wie nach aussen. Sein Ziel: 20 Mio. Arbeitsplätze bis 2019. Eine gut laufende Wirtschaft wird zwar nicht alle Probleme des Landes lösen können, allen voran die schwere institutionelle Krise in Katalonien, die seit Monaten die spanische und die europäische Aktualität beherrscht. Doch bestimmt wird eine blühende Konjunktur zu einer sozialen und somit auch politischen Entspannung und schliesslich zu einer Deeskalation des katalanischen Konfliktes beitragen.

Gerade nach der Absetzung und teilweisen Inhaftierung der unverantwortlichen katalanischen Regionalregierung unter der Führung von Carles Puigdemont, der sich nach Brüssel abgesetzt hat, sind deutliche Signale aus der katalanischen Gesellschaft erkennbar, die auf eine Entkrampfung des Konflikts und auf eine Normalisierung des Alltags hindeuten.

Durch die unumgängliche, aber befristete Zwangsverwaltung der Region konnten Rechtsstaat und Rechtssicherheit wieder hergestellt und der Massenexodus katalanischer Firmen in andere Gegenden Spaniens zumindest teilweise gestoppt werden. Bis jetzt haben über zweitausend Unternehmen die reiche Nordregion Spaniens verlassen, darunter viele namhafte Konzerne und die grössten Banken, Caixabank (CABK 3.918 1.11%) und Sabadell.

Hoffen auf die Regionalwahl

Die wirtschaftliche und politische Misere in Katalonien hat die Zentralbank immerhin dazu bewogen, die ansonsten guten Wachstumsaussichten der spanischen Wirtschaft für 2018 um 0,3% auf 2,5% des BIP zu senken. Die Regierung Rajoy hofft, dass sich die allgemeine Krise nach den vorgezogenen Wahlen vom 21. Dezember entspannen und der wirtschaftliche Schaden sich in Grenzen halten wird. Ein anderes Szenario will man sich ganz bewusst nicht vor Augen führen.

Die politischen und sozialen Aufräumarbeiten, geschweige denn die Versöhnung unter den Katalanen und ihre bessere Einbindung ins restliche Spanien werden ohnehin Jahre dauern. Im Vergleich zu dieser historischen Herausforderung erscheinen die noch dezidiert anzugehenden wirtschaftlichen Ziele, wie die Zurückführung der Gesamtverschuldung oder die Steigerung der Produktivität, als leicht zu managende Petitessen.