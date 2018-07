Spaniens Konservative melden sich zurück

Mit dem relativ schnellen Wechsel an der Spitze des konservativen Partido Popular (PP) verändert sich das politische Schachbrett in Spanien abermals binnen kürzester Zeit. Der am Wochenende in einer Urabstimmung gewählte Nachwuchspolitiker Pablo Casado (37) steht für einen Generationenwechsel nicht nur im PP, sondern stellvertretend für eine neue Gilde von Politikern, die in jüngster Zeit die Verantwortung in ihren jeweiligen Formationen übernommen haben.

So ist Albert Rivera, der Führer der liberalen Ciudadanos, erst 38; ebenso der Chef der linksradikalen Podemos, Pablo Iglesias. Damit zählt der Anfang Juni über ein Vertrauensvotum an die Macht gekommene sozialistische Premier Pedro Sánchez mit seinen 46 Jahren fast schon zu den Veteranen der spanischen Politik. Er ist der einzige unter den neuen Chefs der grossen Parteien, der noch in der Franco-Ära geboren wurde.

Man mag diesen Umstand nicht gerade als ein besonderes Orakel deuten, aber sicher ist, dass sich die spanische Gesellschaft und mit ihr ihre politischen Repräsentanten zügig verändert. Casado löst Mariano Rajoy (63) an der Spitze des PP ab, womit auch der über dreizehn Jahre lang währende «Marianismus» begraben sein dürfte. Rajoys rechte Hand, die tüchtige ehemalige Vizepräsidentin, Soraya Sáenz de Santamaría, unterlag in einem intensiv geführten parteiinternen Wahlkampf dem Überraschungskandidaten Pablo Casado am Schluss deutlich, was den Weg für die unausweichliche Katharsis und den ersehnten Neubeginn des wegen unendlichen Korruptionsaffären stark gebeutelten PP frei macht.

Casado ist ein Hoffnungsträger für viele Wähler im Mitte-Rechts-Spektrum. In einer flammenden Rede meldete er bereits an, ohne Komplexe für die traditionellen Werte des PP einzustehen und das durch den Vormarsch von Ciudadanos zweigeteilte politische Spektrum rechts von der Mitte zurückerobern zu wollen.

Tatsächlich bedeutet Casado zuerst einmal eine direkte Konkurrenz für Rivera, der nach der Machtergreifung durch den smarten Sánchez wie «abgetaucht» ist, aber auch eine sehr ernst zu nehmende Gefahr für den Regierungschef, der sich aufgrund seiner mickrigen parlamentarischen Stärke von nur 84 Abgeordneten auf sehr dünnem Eis bewegt. Denn der PP ist immer noch die stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus und verfügt darüber hinaus über eine satte Mehrheit im Senat, was es ihm erlaubt, jede sozialistische Gesetzesvorlage zu blockieren.

Überhaupt fehlt den meist dreist auftretenden Jungpolitikern mit dem Abgang Rajoys der Sparringpartner, auf den sie jetzt, wo er so plötzlich weg ist, nicht mehr einhauen können. Ihre Bühnenwirkung (wie viele von ihnen Politik verstehen) müssen sie neu erfinden. Rajoy, der in der Bewältigung der schwersten Rezession des Landes zweifelsohne seine Meriten hat, aber in letzter Zeit immer entrückter schien und glücklos agierte, verlässt die grosse Bühne der Politik, mit einer gewissen Selbstzufriedenheit über das Erreichte und doch irritiert, ja frustriert über so viel Undankbarkeit.