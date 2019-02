Spaniens politischer Stillstand

Spanien wählt am 28. April ein neues Parlament – zum dritten Mal in knapp dreieinhalb Jahren. Nirgendwo sonst in der Eurozone wird die Bevölkerung so häufig an die Urne gerufen und sind die Mehrheitsverhältnisse so unklar.

Dafür ist es auch keinem anderen Land gelungen, das wirtschaftliche Ruder so erfolgreich herumzureissen. Die Wirtschaft wächst seit Jahren überdurchschnittlich. Spanien ist unregierbar und trotzdem wirtschaftspolitisch spitze. Wie ist das möglich?

Vergangene Woche warf Premierminister Pedro Sànchez nach nur acht Monaten im Amt das Handtuch. Seine von den Sozialisten angeführte Minderheitsregierung scheiterte an der Abstimmung über den Staatshaushalt 2019.