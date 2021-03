Spaniens politisches Kaleidoskop

Das vor einigen Tagen von der Presse vielleicht etwas reisserisch als politisches Erdbeben bezeichnete Ereignis, nämlich der effektvolle und überraschende Rücktritt des Vizeministerpräsidenten Pablo Iglesias von der Linkspartei Unidas Podemos, ist bei nüchterner Betrachtung ein solches doch nicht. Sein theatralischer Abgang aus der Regierung – Premier Pedro Sánchez erfuhr davon nur wenige Stunden zuvor, als er sich im Ausland befand – und sein revolutionärer Aufruf, er lege sein Regierungsamt nieder, um als Spitzenkandidat seiner Partei in den Regionalwahlen in Madrid am 4. Mai die Erstarkung der Rechten zu verhindern, evozierte eine verklärte republikanische Romantik der Dreissigerjahre: «No pasarán», lautete damals die Parole einer unheilvollen Zeit.

Diese Pose passt bestens zu Iglesias, der sich gerne als revisionistischer Revolutionär sieht, sich nicht scheute, in seiner kurzen Abschiedsrede die Rechte als kriminell zu bezeichnen, die jetzige parlamentarische Monarchie beseitigen zu wollen und eine neue wohl linke Republik als sein unmittelbares politisches Ziel anzukündigen. Demagogie als unverzichtbares Requisit des politischen Handwerks, und Iglesias praktiziert sie schlitzohrig, pausbäckig und falls nötig mit Attacken unterhalb der Gürtellinie. Jetzt hat ihn die Realität eingeholt, die ein wenig anders aussieht, als er sich vorgestellt hatte. Der umtriebige, wortgewaltige Politiker, der seit knapp einem Jahr als Juniorpartner in der links-linken Minderheitsregierung von Pedro Sánchez als Vizepremier noch waltet, lieferte sich von Beginn an laufend erbitterte Gefechte mit seinem sozialistischen Kompagnon, die die Stabilität der Regierung gefährdeten.

Insofern ist sein angekündigter Weggang für Sánchez eine Erleichterung. Die in der Exekutive verbleibenden Podemos-Minister sind fürs erste das kleinere Übel. Iglesias’ Flucht nach vorn hat aber viel zu tun mit seiner zunehmenden Irrelevanz. Nach seinen Wahlschlappen in Galicien, Baskenland und Katalonien hat er die Gefahr klar gesehen, die ihm in Madrid blüht und wirft jetzt alle seine Ressourcen mit viel Pathos in seine «letzte» Schlacht um die Hauptstadtregion des Königreichs. Dass es jetzt in der aufstrebenden und dynamischen Region Madrid zu vorgezogenen Wahlen kommt, ist der Taktik der vereinten Linken, also PSOE und Podemos zusammen, geschuldet, die trotz Covid-Pandemie die Zeit finden, um politische Ränkespiele zu schmieden, Verschwörungen anzuzetteln und die Intrigenmaschinerie am Laufen zu halten. Ganz wie in der Netflix-Serie «House of Cards», die Iglesias offenbar – zusammen mit «Game of Thrones» – so bewundert und deshalb keine Folge auslässt.

Mit dem bewährten Instrument eines Misstrauensantrags in den jeweiligen Regionalparlamenten hatte das Tandem Sánchez/Iglesias in enger Zusammenarbeit mit der serbelnden Ciudadanos-Partei versucht, den Partido Popular aus Murcia, Castilla-León und nun Madrid zu vertreiben. Andalusien stand auch auf der Liste. Der Versuch scheiterte kläglich und brachte die Chefin der liberalen Ciudadanos Inés Arrimadas in Erklärungsnotstand. Die konservative Regierungschefin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reagierte schnell und kündigte wie erwähnt Neuwahlen für den 4. Mai an, um dem Misstrauensantrag zu entkommen. Kämpferisch meinte sie, in Madrid gehe es am 4. Mai um «Freiheit oder Kommunismus».

Tatsächlich steht politisch viel auf dem Spiel, denn Madrid ist ein grosses Schachbrett in der politischen Auseinandersetzung, und das Resultat der Regionalwahlen wird Signalwirkung für die verschiedenen Akteure haben. Für Pablo Iglesias könnte es, falls er verliert, die letzte Reise ins politische Nichts werden. Für den Sozialisten Pedro Sánchez ist Madrid wiederum eine begehrte Trophäe, die seinen Führungsanspruch konsolidieren würde. Aber auch der Chef der Konservativen, Pablo Casado, braucht einen klaren Sieg, um sein Projekt der Wiedervereinigung des rechten Spektrums voranzubringen und seine Führerschaft zu festigen. Sechs Jahre nach ihrem Aufkommen sind die sogenannten neuen Parteien, die das Zweiparteiensystem in Spanien im Zuge der Finanz-und Wirtschaftskrise aufgebrochen hatten, am Ende ihrer politischen Odyssee angekommen: die Liberalen von Ciudadanos, die grosse Hoffnungen geweckt hatten, sind nicht wieder zu erkennen und die postkommunistische Podemos hat ihren Zenit klar überschritten. Ob ein Requiem für die «neue Politik» ansteht, wird sich bald zeigen.