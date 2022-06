Spaniens Regierung unter Druck

Noch zu Beginn des Jahres waren in Spanien die Aussichten für ein kräftiges Wirtschaftswachstum intakt. Ganz nach dem Motto, es sei besser, die Wirtschaft gesundzubeten, als sie totzureden, zeichnete die Regierung Sánchez ein rosiges Bild für die unmittelbare Zukunft des Landes und prognostizierte gar ein Wirtschaftswachstum von gegen 7% des Bruttoinlandprodukts (BIP).

Viele Indikatoren sprachen für eine solche Entwicklung, denn nach dem «Annus horribilis» der Covid-19-Pandemie, als 2020 die spanische Wirtschaft 10,8% eingebrochen war, hatte sich inzwischen eine durchaus positive Trendwende abgezeichnet, die auf eine dynamische Konjunktur schliessen liess. So war die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr bereits 5,1% gestiegen, so stark wie seit zwanzig Jahren nicht mehr.

Und schliesslich winkten die üppigen Zuschüsse von 140 Mrd. € aus dem EU-Wiederaufbauplan, der in den nächsten Jahren Spanien grundlegend digitalisieren und modernisieren sollte. Alles in allem eine positive Grundstimmung, die die links-linke Exekutive von Pedro Sánchez einmal mehr werbewirksam zu instrumentalisieren wusste.

Rasche Eintrübung

Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Grosswetterlage natürlich auch im Zuge des unsäglichen Krieges in der Ukraine ziemlich stark eingetrübt. Noch vor kurzem sah sich die spanische Zentralbank (Banco de España) genötigt, die zu optimistischen Ziele der Regierung zu dämpfen und die Wachstumsrate auf maximal 4,5% zu korrigieren, womit sich die allgemeine Wirtschaftserholung deutlich verlangsamt.

Ins gleiche Horn blasen internationale Organisationen, wie die EU-Kommission, die von einem Wirtschaftszuwachs von höchstens 4% des BIP ausgeht und darüber hinaus Spanien mahnt, die während der Covid-19-Pandemie gehörig gewachsene Staatsverschuldung einzudämmen und zurückzuführen. Diese erreicht mittlerweile gegen 120% der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Die plötzlich aufgeflackerte Inflation bewegt sich hartnäckig um 8% – eine enorme Belastung für die Haushalte. Die explodierenden Strompreise haben sogar vereinzelte Betriebe zur temporären Schliessung gezwungen.

Wacklige Koalition

Jetzt will Spanien zusammen mit Portugal die Strompreise deckeln. Wie, ist nicht ganz klar, und Brüssel hält sich in dieser zentralen Frage sibyllinisch bedeckt. Dem Land fehlen aber Tausende von Fachkräften, allein in der erneut pulsierenden Tourismusbranche etwa 73’000, obwohl die Arbeitslosigkeit mit 14% auch im EU-Kontext nach wie vor zu hoch ist.

Noch vor wenigen Wochen verkaufte Premierminister Pedro Sánchez seine Wirtschaftspolitik am Weltwirtschaftsforum (Wef) in Davos als Erfolg und als zu imitierendes Beispiel. Nun, die Realität sieht ein wenig anders aus, und dem seit vier Jahren regierenden Chef der Sozialisten wachsen allerorten schlagartig die Probleme.

Seine Minderheitskoalition wackelt, sein aufmüpfiger Juniorpartner von Podemos agiert zunehmend als lästiger Störenfried, der den Kurs der Exekutive torpediert. Äusserst bedenklich sind die Zugeständnisse an katalanische Separatisten und baskische Nationalisten, die ihn pikanterweise im Parlament politisch unterstützen.

Nato-Gipfel als Chance

Bis jetzt ist es Sánchez virtuos gelungen, seine wackelige Regierungsmannschaft über die Runden zu bringen und der spanischen Gesellschaft propagandistisch seine fortschrittlichen Errungenschaften aufzutischen, um die verschiedenen Pannen und Unzulänglichkeiten seiner Equipe zu kaschieren. Doch es mehren sich die Verschleisserscheinungen.

Eine nächste Generalprobe findet am 19. Juni in Andalusien statt. Dort sind Wahlen, und es sieht für die Sozialisten nicht gut aus. Noch wichtiger: Der historische Nato-Gipfel Ende dieses Monats in Madrid ist eine grosse Chance für Spanien und eine ziemlich grosse Herausforderung für die Regierung von Pedro Sánchez.