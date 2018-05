Spaniens Wirtschaft gedeiht

Ungeachtet der politischen Turbulenzen, der Herausforderung des Staates durch die katalanischen Separatisten, ungeachtet der nicht abreissenden Korruptionsaffären, die immer wieder besonders die Regierungspartei PP einholen, wächst Spaniens Wirtschaft nach wie vor kräftig.

Das ist bemerkenswert, denn Spanien hat nicht nur die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise der jüngsten Geschichte hinter sich gelassen, sondern erlebt ein heftiges Aufwühlen des bisherigen Parteiensystems. Mit den zwei historischen Grossparteien, der konservativen Partido Popular und der sozialistischen PSOE, sowie der liberalen Ciudadanos und der postkommunistischen Podemos sind nun vier Formationen in der Arena, die unerbittlich um die Macht kämpfen.

Mit welch harten Bandagen sie dies tun, verdeutlichte diese Woche der Skandal um die bisherige Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid: Die konservative Politikerin stand wegen Betrugsvorwürfen seit einem Monat in der Kritik. Man warf ihr vor, ihren Mastertitel erschlichen zu haben und es tauchte ein Video auf, das sie bei einem Ladendiebstahl vor sieben Jahren zeigt. Eine Peinlichkeit, es folgte ihr Rücktritt.

Spaniens Öffentlichkeit ist angewidert vom Gebaren der politisch Verantwortlichen. Schon seit langem gehört dieses zu den grossen Sorgen des einfachen Bürgers, der verdutzt registriert, dass seine Repräsentanten die drängenden Probleme nicht nur nicht lösen, sondern zusätzliche schaffen. Der Ruf nach politischer Regeneration ist unüberhörbar.

Als hätte das Ganze nichts mit ihm zu tun, klammert sich Regierungschef Mariano Rajoy an die gut laufende Wirtschaft, im Wissen, dass die überdurchschnittliche Wirtschaftsentwicklung sein grösster Trumpf ist. So hat in den letzten Tagen Spaniens Zentralbank die Wachstumsprognosen für dieses Jahr nach oben korrigiert, von 2,5 auf 2,8%, und auch die internationalen Ratingagenturen honorieren die gute Wirtschaftsleistung des Königreichs mit einer deutlich besseren Benotung seiner Bonität.

Bereits hat das Bruttoinlandprodukt das Vorkrisenniveau wieder erreicht, und die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone wächst robust auf breiter Front, kontinuierlich seit vier und überdurchschnittlich seit zweieinhalb Jahren, wenn auch gegen Ende vergangenen Jahres eine Verlangsamung spürbar wurde. Diese scheint nun überwunden, und bereits wird auf eine weitere Korrektur nach oben spekuliert. Die Befürchtung, die katalanische Krise könnte die Wirtschaftserholung bremsen, hat sich nicht bestätigt. Offenbar rechnen nationale und internationale Investoren mit einer Deeskalation des Konflikts.

Rajoys neuester parlamentarischer Coup, die Verabschiedung des Staatshaushalts mit der Unterstützung von Ciudadanos, der baskischen Nationalisten und weiteren kleineren Gruppen, sichert ihm freies Geleit bis zum Ende der Legislatur 2020. Will er dann wieder gewählt werden, muss er seine Mitte-rechts-Formation schleunigst disziplinieren und auf Vordermann bringen.