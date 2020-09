Spanische Banken geben der Branche den nötigen Ruck

Die Welle gewinnt an Fahrt: Nach einer Übernahmeschlacht zwischen Intesa Sanpaolo und UBI Banca in Italien wollen sich auch Bankia und Caixabank in Spanien zusammenschliessen – vergleichsweise friedlich. Der spanische Staat könnte so eine Last loswerden, die er seit 2012 mit sich herumträgt. Im Zuge der Eurokrise musste damals Bankia gerettet werden, mehr als 22 Mrd. € wurden dafür aufgewendet. Seitdem hält die öffentliche Hand über 60% am Institut.

Die Bedingungen der beiden Zusammenschlüsse sind sehr unterschiedlich. UBI Banca gehören dank dem aggressiven Werben von Intesa zu den lukrativsten ­Finanztiteln des Jahres. Im entsprechenden Index von Bloomberg schwingen sie obenaus. Grosse Anteilseigner hatten sich zuerst gegen die Avancen gewehrt, die schon vor dem durch ­Corona ausgelösten Börsencrash begonnen hatten. Erst die Versüssung des ursprünglichen Aktienangebots mit einer Cash-Komponente brachte ein Einlenken.