Sparmassnahmen wegen massivem Verlust bei GAM

GAM will nach den tiefroten Zahlen im ersten Semester 2022 seine Kosten weiter senken. Wie bereits angekündigt, weist das angeschlagene Unternehmen für die ersten sechs Monate wegen einem Grossabschreiber einen massiven Verlust aus.

Auch operativ ist GAM im ersten Halbjahr, wie ebenfalls bereits vorab angekündigt, klar in die roten Zahlen gerutscht. Der operative Verlust vor Steuern beläuft sich gemäss den am Mittwoch veröffentlichten definitiven Zahlen auf 15,4 Mio. Fr. Nach dem nicht-liquiditätswirksamen Abschreiber von 264 Mio. auf dem «immateriellen Markenwert» aus der Übernahme von GAM durch Julius Bär im Jahr 2005 resultiert ein IFRS-Konzernverlust von -275,2 Mio. Fr (VJ -2,7 Mio.).

Kostensenkungen bis 2023

Die Geschäftsentwicklung von GAM sei unter den «aussergewöhnlichen wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen im ersten Halbjahr 2022» solide gewesen, wird CEO Peter Sanderson in der Mitteilung zitiert. Wegen der gesunkenen Umsatzerlöse setze der Vermögensverwalter nun aber weitere Massahmen zur Senkung der Kosten um.

Bereits im ersten Halbjahr habe GAM seine Gesamtkosten auf 109,5 Mio. Fr. (Vorjahr 120,6 Mio.) reduziert, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt erwarte GAM, dass die Gesamtkosten für das Geschäftsjahr 2022 um rund 20 Mio. niedriger ausfallen als 2021. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte GAM eine weitere Reduktion der Gesamtkosten um mindestens 20 Mio. Fr. – dies dank einer Beschleunigung der Effizienzmassnahmen.

Negative Marktbewegungen

Die verwalteten Vermögen beliefen sich per Ende Juni auf insgesamt 83,2 Mrd. Fr. gegenüber 99,8 Mrd. per Ende 2021. Davon entfielen 27,1 Mrd. auf das Investment Management und 56,1 Mrd. auf die Fund Management Services. Rund 80% des Rückgangs sei auf negative Marktbewegungen und Wechselkursbewegungen zurückzuführen gewesen, betonte GAM.

Der Bereich Investment Management musste derweil Netto-Vermögensabflüsse von 1,1 Mrd. Fr. im ersten Halbjahr 2022 hinnehmen. Im Bereich Fund Management beliefen sich die Nettoabflüsse auf 2,5 Mrd. Grösstenteils seien sie darauf zurückzuführen, dass ein Kunde sein Geschäft – wie schon im vergangenen Jahr angekündigt – zu einem anderen Anbieter transferiert habe, heisst es in der Mitteilung.

Finanzziele überprüfen

Unter den derzeitigen und auf mittlere Frist absehbaren Gegebenheiten sieht GAM die Erreichung der Finanzziele als eine grössere Herausforderung an. Diese würden deshalb im Hinblick auf das Marktumfeld zum Jahresende überprüft, kündigte das Finanzunternehmen an. Die Ziele sehen unter anderem einen operativen Gewinn vor Steuern von 100 Mio. Fr. und eine operative Marge von 30% vor.

Neue Finanzchefin

Sally Orton übernimmt ab sofort als neue Finanzchefin und neues Geschäftsleitungsmitglied. Sie folgt auf Richard McNamara, der das Unternehmen gegen Ende Jahr verlassen wird.

Er werde in den kommenden Monaten beim Unternehmen bleiben, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, teilte GAM am Mittwoch mit. McNamara war seit 2015 Finanzchef bei GAM.

Orton war seit Mai seine Stellvertreterin. Sie habe Führungs- und Managementfunktionen in börsenkotierten Asset Management-Firmen, Versicherungen, Banken und Infrastrukturunternehmen inne, wie es in der Mitteilung hiess. Zudem verfüge sie über 15 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfungspraxis. So arbeitete sie bei KPMG, PwC und EY.

