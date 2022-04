Spexis plant IPO an Nasdaq

(AWP) Das Biotechunternehmen Spexis (POLN 1.29 +1.57%) ist in seiner aktuellen Form erst seit Anfang dieses Jahres an der Schweizer Börse gelistet. Wie CEO Jeffrey Wager im Gespräch mit AWP erklärt, würde er aber gerne bereits in 12 bis 18 Monaten auch an der US-Börse Nasdaq kotiert sein.

«Die Schweizer Börse ist nicht unbedingt dafür bekannt, gerade bei den kleineren Biotechwerten besonders liquide zu sein», sagte der Manager weiter. Ein US-Listing in spätestens 18 Monaten wäre daher seiner Meinung nach eine optimale Ergänzung.

Spexis ist quasi aus einer umgekehrten Übernahme entstanden. So hat Polyphor, das von verschiedenen Forschungsrückschlägen geplagt war, Enbiotix sozusagen als Mantelfirma übernommen. Die Amerikaner haben damit Zugang zum Schweizer Börsenmarkt erhalten und behalten auch sonst das Sagen in dem neuen Unternehmen. Schon bei Ankündigung dieser Transaktion hatte Wager erklärt, dass man mittelfristig eine Zweitkotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq plane.

Mehr Finanzierungsoptionen

Aber auch schon mit dem Schweizer Listing eröffnen sich dem CEO zufolge mehr Optionen, um neue Mittel zu beschaffen. «Diese Kotierung an der SIX gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit, Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt zu bekommen.»

Es sei aber nicht nur der Zugang zur Börse gewesen, der die beiden Unternehme zu dem Zusammenschluss bewegt habe. Zwar habe Polyphor als eigenständiges Unternehmen vor allem mit Forschungsrückschlägen von sich reden gemacht. Dazu meint Wager: «Was für den einen ein Rückschlag ist, ist für den anderen eine Chance.»

Für ihn hätten die Synergien zwischen unserem ColiFin und Polyphors inhalierbarem Murepavadin sehr gut gepasst, vor allem weil beide von der Cystic Fibrosis Foundation unterstützt werden. Beide Kandidaten sollen zur Behandlung von chronischen und wiederkehrenden Lungeninfektionen eingesetzt werden, unter denen Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose (Cystic Fibrosis) leiden.

«Die erste Studie im Phase-III-Programm mit ColiFin werden wir Mitte des Jahres 2022 starten», bestätigt der CEO. Ziel ist es, in den USA dann eine Zulassung dafür zu erhalten. In Europa ist das Mittel bereits seit mehr als 10 Jahren zugelassen.

Um die weiteren Projekte zu finanzieren, verfügt Spexis aktuell über Mittel, die bis ins dritte Quartal 2022 reichen. «Mit einigen Adjustierungen könnte es auch etwas länger reichen.» Wie genau diese Adjustierungen aussehen könnten, verrät der Manger nicht. Stellenabbau gehöre nicht dazu. «Für diesen Schritt würden wir uns nur als letzte Massnahme entscheiden.»

Aber natürlich sei man sich bewusst, dass man dringend zusätzliches Kapital beschaffen müsse, «sei es durch Partnerschaften mit Unternehmen oder durch Finanzierung oder beides.» Spexis verfolge alle diese Optionen parallel zueinander.

Zukunftsvisionen

So habe man etwa eine exklusive Verhandlungsvereinbarung mit dem Hauptinvestor der Vor-Fusionsfinanzierung PMI/Vectura. «Die Absicht hinter dieser exklusiven Verhandlungsvereinbarung war es, beiden Parteien die Möglichkeit zu geben, sich aufeinander zu konzentrieren und das Portfolio sehr sorgfältig und gründlich zu prüfen.» Ziel sei es festzustellen, ob man möglicherweise eine Allianz (ALV 216.85 -0.53%) für ein einzelnes Produkt oder eine Allianz für mehrere Produkte eingeht.

Auf die Frage, wo Spexis in zwei bis drei Jahren stehen könnte, zeigt sich Wager zunächst überzeugt, dass das Unternehmen dann auf jeden Fall noch existiert. «In zwei oder drei Jahren stünden wir kurz vor der Zulassung unseres Hauptprodukts ColiFin oder hätten diese bereits erreicht.» Zudem habe man bis dahin hoffentlich die Phase-III mit inhalierbarem Murepavadin gestartet und würde bereits im klinischen Stadium mit einem oder mehreren Kandidaten aus dem Onkologie-Portfolio stehen. «Ausserdem würde ich erwarten, dass wir bis dahin an der Nasdaq notiert sind und als ein führendes Unternehmen für seltene Krankheiten und in Teilbereichen der Onkologie anerkannt werden.»

