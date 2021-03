Spielzeughersteller setzen auf eine Fortsetzung des Booms

Für Spielzeughersteller wird das vergangene Jahr kaum zu übertreffen sein. 2020 erwirtschafteten sie in den USA laut dem Marktbeobachter NPD Group einen Umsatz von 25,1 Mrd. $ – das ist ein Plus von 16% gegenüber dem Vorjahr. Der Grund ist klar. Als die erste Welle der Pandemie vor einem Jahr das öffentliche Leben zum Stillstand brachte und Amerikaner die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen mussten, griffen viele zur Ablenkung in die Spielzeugkiste (vgl. Grafik «Pandemiebedingte Wachstumsbeschleunigung»).

Davon profitierte besonders Hasbro. Mit UNO, Monopoly und Scrabble vertreibt der grösste US-Spielzeughersteller mehrere der beliebtesten Gesellschaftsspiele. Um 15% hat er in diesem Bereich den Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert. Weil andere Bereiche wie das Film- und Fernsehgeschäft schwächelten, Einzelhändler lange keine Kunden empfangen durften und es in der Produktion zu Verzögerungen kam, resultierte im Jahresvergleich akquisitionsbereinigt dennoch ein Umsatzrückgang. Im laufenden Jahr soll sich das ändern.