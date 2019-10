Spiralflügler

Ikarus blickt versonnen auf die insektenartigen Konstrukte auf dieser Aktie von 1919. Den Flug sonnenwärts schafften die ersten Helikopter – von griechisch «hélix» (Spirale) und «pterón» (Flügel) – bei weitem nicht, dafür stürzten sie auch nicht so erbärmlich ab wie der antike Held. An der Entwicklung von Fluggeräten, die von waagrechten Rotoren in die Luft gehoben werden, war eine ganze Reihe von Pionieren beteiligt. Legendär ist eine Skizze von Leonardo da Vinci von etwa 1490; die alten Chinesen sollen bereits im vierten Jahrhundert vor Christus ähnliche Ideen gewälzt haben. Die in Barcelona ansässige Helicopteración Pescara setzte auf zwei koaxiale, gegeneinander drehende Rotoren mit je vier Flügelpaaren.

Zur Serie «Nonvaleur» basiert auf der Sammlung Schweizer Finanzmuseum der SIX Group. Nummer 138.

Die ersten Maschinen des Argentiniers Raúl Pateras Pescara (Unterschrift links) und seines spanischen Partners Jorge Loring Martínez (rechts) schafften bloss lachhafte Hüpfer: Von 1921 ist ein «Flug» von 30 Zentimetern in die «Höhe» verbürgt. Zum Glück war die französische Regierung kurz nach dem Ersten Weltkrieg freigebig für alles, was rüstungstechnisch interessant schien, weshalb Pescara auch in der Nähe von Paris zu tüfteln und schrauben beginnen konnte. 1924 tuckerte in Issy-les-Moulineaux ein Pescara-Helikopter in vier Minuten und elf Sekunden 736 Meter weit, in Mannshöhe über Boden. Die begnadeten Ingenieure Pescara und Martínez erreichten mit ihren Ungetümen noch nicht wirklich Industriereife, doch schrieben sie ein wichtiges Kapitel in der Heli-Historie. Den Durchbruch schaffte später Igor Sikorsky, der 1917 vor den Bolschewiki aus Russland geflohen war. Er entwickelte in den USA den ersten Helikopter, der in die Serienfertigung ging – ab 1942.