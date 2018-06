Spitzenchirurg für eine komplizierte Operation

Wenige Jobs sind so schwierig wie der, den Atul Gawande bald übernimmt. Der prominente Chirurg wird ab dem 9. Juli das neue Gemeinschaftsunternehmen von Amazon, Berkshire Hathaway und JPMorgan Chase leiten, in das die drei Branchenriesen die Gesundheitsversorgung von fast 850 000 Mitarbeitenden auslagern wollen, um mit vereinten Kräften die Kosten der Krankenversicherung zu senken.

Dass sie Gawande zum CEO des ehrgeizigen Unterfangens ernannt haben, sorgt für Überraschung und Zuspruch zugleich. Der 52-Jährige arbeitet im Operationssaal des Brigham and Women’s Hospital in Boston und lehrt an der Eliteuniversität Harvard Medizin. Zudem hat er 2012 die Non-Profit-Organisation Ariadne Labs gegründet, die sich für eine bessere Betreuung von Patienten sowie für die Reduktion von Behandlungsfehlern einsetzt.

In der Welt der Medizin ist Gawande ein Star. Bekannt ist er vor allem für seine Beiträge im US-Wochenmagazin «The New Yorker», für das er seit zwanzig Jahren regelmässig schreibt. Auch hat er diverse Bücher verfasst. Dazu zählt der 2009 veröffentlichte Bestseller «The Checklist Manifesto: How to Get Things Right», in dem er den Nutzen von Kontrolllisten im wirtschaftlichen und medizinischen Alltag herausstellt. Für Aufsehen hat auch sein Referat während einer TED-Konferenz gesorgt, das sich mehr als eine Million Menschen im Internet angesehen haben.

Entsprechend hoch angesetzt sind Erwartungen. «Wir haben von Beginn weg gesagt, das der Schwierigkeitsgrad dieses Projekts beträchtlich ist und der Erfolg das Wissen eines Experten, das offene Denken eines Anfängers und eine langfristige Perspektive erfordert», kommentiert Amazon-Gründer Jeff Bezos Gawandes Ernennung in einer Mitteilung. «Wir sind überzeugt, dass wir mit Atul einen Leader gewählt haben, der diese Aufgabe erfüllen kann», lässt sich Berkshire-Chef Warren Buffett zitieren.

Der legendäre Investor ist bereits vor Jahren auf Gawande aufmerksam geworden, als er mit Begeisterung einen seiner Artikel las. Am Beispiel eines Spitals in Texas machte sich dieser darin für einen rigorosen Umbau des US-Gesundheitssystems stark. Das Kernproblem an der heutigen Situation ist aus seiner Sicht, dass Ärzte meist isoliert arbeiten, wodurch ungenügende Qualität und übermässige Kosten resultieren. Stattdessen plädiert er für einen umfassenden Ansatz, bei dem Experten aus sämtlichen Gebieten bei der Behandlung eines Patienten wie beim Boxenstopp eines Rennautos rasch und effizient zusammenarbeiten.

In einer Ärztefamilie aufgewachsen, weiss er, wovon er spricht. Beide Eltern praktizierten Medizin und wanderten in den frühen Sechzigerjahren aus Indien nach Amerika aus, wo Gawande in Ohio aufwuchs. Während des Studiums lernte er seine spätere Frau Elisabeth kennen. Dank ihr belegte er einen Nebenkurs in Literatur und kam so zum Schreiben. Aktiv war er ebenso in der Politik. 1988 half er bei der Präsidentschaftskandidatur von Al Gore mit und schloss sich 1992 dem Wahlkampfteam von Bill Clinton an. Im Weissen Haus arbeitete er dann an Clintons Gesundheitsreform mit, nach deren Scheitern er sich wieder seiner akademischen Karriere zuwandte.

Seine Ideen kann er jetzt in die Praxis umsetzen. Obwohl sich in den USA einige der besten Kliniken befinden und das Land in Sachen Forschung an der Spitze rangiert, sind die Ausgaben zur Gesundheitsversorgung doppelt so hoch wie im Durchschnitt westlicher Länder. Mit ihrer Marktmacht wollen Amazon, Berkshire und JPMorgan jetzt günstigere Lösungen finden. Konkretes ist allerdings bislang nicht bekannt. So hat das im Januar lancierte Projekt noch keinen Namen. Hinzu kommt, dass der künftige Chef nur wenig praktische Erfahrung mitbringt, wenn es um das Tagesgeschäft von Krankenkassen und die Leitung eines Grossunternehmens geht. Immerhin weiss Gawande als profilierter Chirurg aber, wie man bei einer hochkomplexen Operation einen klaren Kopf behält.