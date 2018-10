Spitzenpolitikerlöhne – Durchschnittslöhne

Singapurs Ministerpräsident Lee Hsien Loong verdient beachtliche 1,38 Mio. € im Jahr. Der Stadtstaat wird von versierten Technokraten wie ihm derart erfolgreich gesteuert, dass dieses Gehalt nicht übertrieben wirkt; auch nicht der Umstand, dass der durchschnittliche Erwerbstätige in Singapur achtzehnmal weniger erhält als Lee. Der höchste Faktor Regierungs-/Staatschef vs. Durchschnittsbürger errechnet sich in Südafrika: Präsident Cyril Ramaphosa verdient in absoluten Zahlen unspektakuläre 212 300 €, doch der durchschnittliche Lohn im Land ist neunzehnmal geringer – ob Südafrika wirklich so vortrefflich regiert wird, dass diese Relation angemessen ist? Russlands Staatschef Wladimir Putin verdient bloss elfmal mehr als seine Landsleute im Schnitt – erstaunlich bescheidene 244 200 € (zu allfälligen Nebeneinkünften ist naturgemäss nichts bekannt). Bundespräsident Alain Berset kriegt umgerechnet ordentliche 391 400 €, Faktor sieben im Hochlohnland Schweiz. In anderen Industrienationen werden die Chefs karger gehalten, absolut wie relativ – siehe USA, Japan, Frankreich, Grossbritannien. Mitgefühl weckt die Honorierung in der Türkei bzw. in China: Staatspräsident Recep Erdogan erhält dürftige 67 600 €, bloss Faktor drei. Amtskollege Xi Jinping kriegt nur lächerliche 17 100 € – Faktor eins. Hoffentlich gönnt man diesen beiden selbstlosen Staatslenkern wenigstens eine geheizte Dienstwohnung.