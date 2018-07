SPS stärkt Portfolio

(AWP) Das Bauunternehmen Implenia (IMPN 75.9 0.86%) verkauft das Bauprojekt «West-Log» in Zürich Altstetten an den Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPSN 90.45 -0.17%) (SPS). Implenia übernimmt als Totalunternehmerin die Realisierung, das Vertragsvolumen liegt laut einer Mitteilung vom Freitag im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Der Bau startet im Sommer und die Fertigstellung des Projekts soll gut zwei Jahre dauern, so Implenia weiter. Von SPS heisst es hierzu, dass rund 85 Prozent der verfügbaren Nutzfläche von insgesamt 17’500 Quadratmetern bereits langfristig an Schweizer Grosshandelsunternehmen vorvermietet seien.

SPS erwirbt neben diesem Bauprojekt zusätzlich eine vollvermietete Büroliegenschaft in der Zürcher Innenstadt nähe Paradeplatz mit insgesamt 5’500 Quadratmetern. Insgesamt werde das Portfolio damit um 220 Millionen Franken gestärkt, die erwarteten Mieterträge lägen in der Grössenordnung von 7,2 Millionen Franken, so SPS.