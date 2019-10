Sonova stellt Hörgeräte-Plattform vor

(AWP) Wer sich konkrete Details zum Gang des Geschäfts von Sonova (SOON 228.9 0.75%) erhofft hatte, wurde gleich zu Beginn des Investorentags enttäuscht. Man befinde sich aktuell in der «Quiet Period» und werde keine neuen Zahlen kommunizieren, hiess es am Dienstag von Seiten des Managements am Hauptsitz in Stäfa.

Trotzdem liess CEO Arnd Kaldowski es sich nicht nehmen, im Rahmen seiner Einführungspräsentation die aktuell geltenden Mittelfristziele des Unternehmens zu bestätigen. Dabei geht das Unternehmen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5 bis 7% aus. Das organische Wachstum wird derweil mit 4 bis 6% veranschlagt.

Den Fokus legte Kaldowski in seiner Präsentation allerdings auf die aktuelle Strategie von Sonova. Diese basiert auf sechs Säulen. So möchte das Unternehmen gezielte Akquisitionen tätigen, sein Retailgeschäft ausbauen und optimieren, sogenannte Multi-Channel Partnerschaften eingehen, in Wachstumsmärkte investieren, Prozesse verbessern und schliesslich technologisch am Markt eine führende Position einnehmen.

Kaldowski wiederholte dabei, was er zu früheren Zeitpunkten schon gesagt hatte: Sonova setzt weiterhin auf ein Modell, bei dem der Kunde auf die Hilfe eines Audiologen setzt. Alleine oder übers Internet liessen sich Hörgeräte nicht ideal einstellen. Allerdings brauche es den «Omni-Channel Approach» – der Kunde muss das Unternehmen also auf verschiedenen, auch digitalen Kanälen erreichen können, wenn er das möchte.

Sonova präsentiert Marvel 2.0

Helfen soll hierbei Marvel-Hörgeräteplattform. Am diesjährigen Investorentag präsentierte das Unternehmen die Version 2.0 der vor etwa zehn Monaten lancierten Plattform. Mit einem erweiterten Angebot biete sie den Konsumenten mehr Funktionalitäten, wie Sonova am Dienstag mitteilte. Das solle die Verkäufe in den nächsten Monaten noch weiter vorantreiben.

Bereits jetzt sei Marvel der «erfolgreichste Sonova-Produkte-Launch aller Zeiten», betonte Jason Mayer, Vice President Commercial Sales, am Investorentag. So habe man in den ersten zehn Monaten seit Verkaufsstart mehr als eine Million Geräte verkauft, die auf Marvel als Plattform setzen.

Stärken der Marvel-Geräte sind gemäss Sonova deren Hörleistung sowie die Konnektivität zu Bluetooth-fähigen Apparaten wie Smartphones. Dabei können Nutzer Anrufe direkt am Hörgerät entgegennehmen oder mit dem Gerät Musik anhören.

Wie Mayer am Dienstag betonte, sei Marvel nach wie vor das einzige Hörgerät, mit dem direkt am Ohr telefoniert werden könne. Ausserdem könne man die Hörgeräte neu im Rahmen von Marvel 2.0 sogar mit zwei verschiedenen Geräten verbinden, also zum Beispiel mit dem Handy und dem Fernseher gleichzeitig.

Die komplette Historie zu Sonova finden Sie hier. »