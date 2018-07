Dieser Tage wird die Fiesta de Santiago Apóstol begangen. Der Höhepunkt der Pilgersaison in Santiago de Compostela. In und vor der gewaltigen Kathedrale, in der St. Jakob ruht – Glaubenssache –, mischen sich Fremde und Heimische, müde Wanderer und Komfort-Touristen, Christen und Heiden (wie es einst hiess). Seit über einem Jahrtausend. Um das Wirken des Apostels Jakob des Älteren zu Lebzeiten und post mortem ranken sich Legenden. 844 soll er eine Schlacht des christlichen Königs von Asturien gegen die Mauren entschieden haben; fortan nannte man ihn «Santiago matamoros», St. Jakob der Maurentöter. Eine erste Basilika wurde erbaut, das Wallfahren nach Santiago kam auf. Um ihres Seelenheils willen machten sich Bauern, Mönche, Adlige aus ganz Katholisch-Europa auf den beschwerlichen Weg ins entlegene Galicien: ein Triumph der Metaphysik über die Physik. Sozusagen im Wandergepäck brachten die Pilger Romanik und Gotik nach Iberien – mittelalterliche europäische Integration. Es entstanden Klosterherbergen, Ritterorden bewachten die Pfade, im 12. Jahrhundert erschien der Codex Calixtinus, ein Art Reiseführer. St. Jakob wurde en passant auch noch zum Stifter des europäischen Tourismus.