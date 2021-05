Staat im Staat im Estado Novo

Wer hats’ gefunden? Die Belgier. 1912 stiess ein Trupp von Prospektoren des Forst- und Bergbaukonzerns Forminière aus der Kongo-Kolonie in den Nord­osten der portugiesischen Besitzung Angola vor – und siehe: Im Geschiebe eines Flusses glitzerte wunschgemäss eine Handvoll Diamanten. Im Hand­umdrehen wurde die Pesquisa de Explorações Mineiras de Angola gegründet, aus dieser, der Pema, entstand 1917 die Companhia de Diamantes de Angola, Diamang. Sie hatte ihren Sitz in Lissabon und Präsident war ein portugiesischer Funktionär, doch vier Fünftel des Kapitals lagen in ausländischer Hand (Belgien, Frankreich, Grossbritannien, USA, Südafrika); im Betrieb gaben Belgier den Ton an. Das änderte sich erst im Estado Novo, unter dem autoritären Regime António de Oliveira Salazars, der Portugal von 1932 bis 1968 (!) lenkte. Die Diamang, deren Lizenz ihr in einem riesigen Gebiet nahezu alle Rechte gewährte, ersetzte dort im Gegenzug faktisch die staatliche Infrastruktur. Salazar forcierte eine Politik der «portugalização» (mitsamt «missão civilizatória»); vor Beginn des Zweiten Weltkriegs hatten sich die Anteilsverhältnisse im Aktionariat der Diamang denn auch umgekehrt.

Zur Serie «Nonvaleur» basiert auf der Sammlung Schweizer ­Finanzmuseum der SIX Group. Nummer 157.

Der Diktator sympathisierte zwar mit Mussolini, war aber gerissen genug, einen Mittelkurs zwischen den Achsenmächten und den Alliierten zu steuern – um die Briten davon abzuhalten, Angola, Moçambique und die kleineren Überseegebiete in Afrika und Asien zu besetzen. Die waren für das Mutterland wirtschaftlich wichtig und ein Quelle nationalen Prestiges. Doch 1961 brach in Angola der Unabhängigkeitskrieg aus, und 1974 setzte die Nelkenrevolution dem Estado Novo ein Ende. Das unabhängige Angola machte aus der Diamang die Endiama, die Empresa Nacional de Diamantes. Das war dann die Politik der Angolanização.