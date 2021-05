Staat statt Markt

Wer sich im Sommer regelmässig in den Bergen bewegt, erlebt den Klimawandel hautnah: Die Gletscher schmelzen von Jahr zu Jahr. Ebenso unbestritten wie die Existenz des Klimawandels ist die steigende Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre als wichtige Ursache. Inwieweit auch andere (und welche) Ursachen eine Rolle spielen, ist hingegen weniger klar.

Die Schweiz steht bezüglich des CO2-Ausstosses vergleichsweise gut da. Die Stromerzeugung ist hierzulande nahezu CO2-frei: Die Elektrizität stammt zu rund 95% aus Wasser- und Kernkraft. Fossile Energieträger werden hingegen im Verkehr, in Gebäuden und in der Industrie verwendet. Der Pro-Kopf-Ausstoss an CO2 ist in der Schweiz seit Jahren im Trend sinkend. Die Schweiz ist für rund ein Promille des weltweiten CO2-Ausstosses verantwortlich.

Weitere Massnahmen nötig

Nach der Ratifikation des Pariser Abkommens zum Klimaschutz durch die Schweiz 2017 hat sich das Land eine vollständige Dekarbonisierung bis 2050 zum Ziel gesetzt. Bern hat sich verpflichtet, in einem ersten Schritt die Treibhausgasemissionen bis 2030 gemessen am Stand von 1990 zu halbieren. Dieser erste Schritt soll mit dem revidierten CO2-Gesetz erreicht werden; darüber wird am 13. Juni abgestimmt. Um das «Netto-Null-Ziel» bis 2050 zu erreichen, genügt es jedoch nicht, dazu braucht es weitere Massnahmen.

Das gilt umso mehr, als die Dekarbonisierung den Stromverbrauch massiv erhöhen wird – was im Gegensatz steht zur Energiestrategie 2050, die den Ersatz der Kernkraft auch über Sparmassnahmen bewerkstelligen möchte. Der Elektrizitätsverbrauch wird getrieben etwa durch die staatlich geförderte E-Mobilität oder den nicht so sanften Zwang, Ölheizungen durch Wärmepumpen zu ersetzen. Darum darf das CO2-Gesetz nicht isoliert betrachtet werden.

Der Bundesrat arbeitet derzeit an der Botschaft für eine Revision des Energiegesetzes. Er verfolgt zwei Stossrichtungen: Die ursprünglich befristeten Subventionen für erneuerbare Energien werden weitergeführt. Zudem soll endlich und mit vielen Jahren Verspätung der Strommarkt vollständig dem Wettbewerb geöffnet werden. Vergeblich sucht man jedoch Bestimmungen, die die Versorgungssicherheit mit Strom besonders im Winterhalbjahr entscheidend erhöhen. Das wäre umso wichtiger, als die Kernenergie längerfristig wegfällt.

Die Versorgungssicherheit ist darum von zentraler Bedeutung, weil im CO2-Gesetz die Erzeugungsseite kein Thema ist. Die Vorlage will die gigantische Aufgabe der vollständigen Dekarbonisierung bis 2050 fast ausschliesslich über Verbote, Gebote und Subventionen erreichen; sie setzt gänzlich auf den Glauben an den Staat, auf staatliche Steuerung der Wirtschaft.

Angesichts der interventionistischen Ausrichtung des Gesetzes stellt sich die Frage, wie es denn um das Verhältnis von Kosten und Nutzen bestellt ist. Dabei gilt es auf der Aufwandseite zu unterscheiden zwischen pekuniären Kosten und solchen, die nicht in Geldform anfallen, die Politik und Gesellschaft jedoch beeinflussen bzw. belasten. Auf der Nutzenseite gilt es zu erwägen, ob das Gesetz geeignet ist, die Dekarbonisierung wirklich voranzutreiben, und ob es namentlich dazu taugt, einen Beitrag zur Lösung der weltweiten Klimaproblematik zu leisten.

Zunächst zu den pekuniären Kosten: Energieministerin Simonetta Sommaruga behauptet hartnäckig, dass eine vierköpfige Familie durch das CO2-Gesetz lediglich mit 100 Fr. pro Jahr zusätzlich belastet werde. Sie berücksichtigt allerdings nur die mutmasslichen direkten Kosten durch die CO2-Abgabe auf Brennstoffen (es wird weltweit die höchste sein), den Aufschlag auf Treibstoffen sowie die Flugticketabgabe (ein Unikat).

Die Kosten werden hoch sein

Auch wenn eine exakte Abschätzung der Kosten schwierig ist, steht eines fest: Diese Betrachtungsweise von Bundesrätin Sommaruga greift viel zu kurz, denn wesentliche Kosten wie etwa diejenigen, die in der Wirtschaft anfallen oder diejenigen für den Infrastrukturausbau (etwa Ladestationen für E-Fahrzeuge oder Übertragungsnetze) fliessen nicht in die Rechnung ein. Das gilt auch für den Ersatz fossiler Heizungen, der die Mietkosten steigern wird. Der Mieterverband verzichtet denn auch darauf, zum CO2-Gesetz eine Parole zu fassen.

Schon nur ein Blick auf den im Gesetz vorgesehenen neuen Subventionstopf namens Klimafonds relativiert Sommarugas Aussage. Er wird mit rund 1 Mrd. Fr. pro Jahr dotiert. Bei einer Bevölkerungszahl von 8,5 Mio. ergibt dies pro Kopf rund 120 Fr., für eine vierköpfige Familie also etwa 480 Fr. – fast das Fünffache der Zahl Sommarugas.

Einen weiteren Anhaltspunkt liefert auch die zweifellos sehr vage Schätzung der Gesamtkosten der Dekarbonisierung von 2020 bis 2050, die das Paul-Scherrer-Institut (PSI) im Rahmen des Forschungsprogramms der Schweizer Kompetenzzentren für Energieforschung anstellt. Es geht im Referenzszenario von Kosten von total rund 100 Mrd. Fr. aus. Heruntergerechnet ergibt dies pro Kopf und Jahr rund 380 Fr., für eine vierköpfige Familie also gut 1500 Fr.

Eine ebenso grosse Rolle spielen die anfallenden, nicht quantifizierbaren gesellschaftlich-politischen Kosten des Gesetzes. Es ist durchdrungen vom Geist der Planwirtschaft und setzt statt auf Marktmechanismen auf Gebote, Verbote und Subventionen – die Regulierungsdichte ist sehr hoch. Der Staat nimmt für sich in Anspruch, die Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie bis 2050 exakt zu kennen; das ist eine Anmassung von Wissen sondergleichen.

Es bleibt nicht bei der planwirtschaftlichen Durchdringung lediglich der Energiewirtschaft. Vielmehr breitet sich der Interventionismus in angrenzende Gebiete aus: Erfasst werden etwa die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, der Bau, die Gebäudetechnik, das Wohnungswesen und Ähnliches mehr. Staat statt Markt heisst die Devise.

Zudem bedeutet der mit dem CO2-Gesetz eingeschlagene Weg einmal mehr einen internationalen Alleingang der Schweiz. Derart teure Massnahmen können sich andere Länder gar nicht leisten. Insgesamt würde die Umsetzung der Vorlage die Standortattraktivität mindern.

Das wäre allenfalls dann zu akzeptieren, wenn der Nutzen der Massnahmen nachweisbar hoch wäre, wenn die gesetzten Ziele erreicht werden könnten. Dies allerdings dürfte kaum der Fall sein: Inzwischen mehren sich aus der Wissenschaft wie auch gar aus Umweltschutzkreisen Stimmen, die überzeugt sind, dass eine Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft unter Ausschluss der Kernenergie nicht möglich sein wird.

Der Wunschtraum vom «Perpetuum mobile»

Zudem darf man sich keinen Illusionen hingeben. Selbst wenn die Schweiz ihren CO2-Ausstoss von einem Tag auf den anderen auf null senken könnte, ergäbe sich kein messbarer Effekt auf das globale Klima – weder kurz- noch längerfristig. Beide Ziele werden also nicht erreicht. Das revidierte CO2-Gesetz weist ein miserables Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.

Ein anderer Weg, der schon von verschiedenen Seiten skizziert worden ist, würde darin bestehen, den Treibhausgasemissionen einen Preis zu geben. Sei es über eine Abgabe oder, besser noch, über ein internationales, funktionsfähiges System des Handels von Emissionsrechten.

Energieministerin Sommaruga hingegen sieht im revidierten CO2-Gesetz gleichsam ein klimapolitisches «Perpetuum mobile», von dem alle profitieren und das sich selbst finanziert. Das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Am Schluss bezahlen die Wirtschaft und die Konsumenten die enormen Kosten, für einen Effekt auf das Klima von nahe null. Man kann das aus Solidaritätsüberlegungen zwar wollen, doch dann müssten Kosten und Nutzen offen und ehrlich dargelegt werden, was hier nicht der Fall ist.

Das Problem lässt sich nicht über ausufernden Staatsinterventionismus lösen. Ein Nein zum revidierten CO2-Gesetz dürfte die wohl letzte Gelegenheit sein, die Energie- und Klimapolitik der Schweiz auf einen marktwirtschaftlicheren und damit effizienteren Weg umzulenken.