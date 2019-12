Staatsverschuldung hat ihren Preis

Angesichts der Tatsache, dass die Verzinsung von Staatsanleihen derzeit auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten liegt, argumentieren einige führende Ökonomen, dass fast jede hoch entwickelte Volkswirtschaft einen Anstieg ihrer Schulden auf japanisches Niveau (selbst bei konservativster Bemessung über 150% des BIP) zulassen könne, ohne sich besondere Sorgen über die langfristigen Folgen machen zu müssen. Die Befürworter einer deutlich höheren Verschuldung könnten recht haben, aber sie neigen dazu, alles, was schiefgehen könnte, herunterzuspielen oder zu ignorieren.

Zum Autor Kenneth Rogoff ist Professor für Ökonomie und Public Policy an der Universität Harvard.

Zunächst einmal setzt die neue Sicht der Verschuldung die Risiken, denen andere Anwärter auf öffentliche Steuereinnahmen dadurch ausgesetzt werden, zu niedrig an. Dies gilt etwa für Rentner, die man sich im Sozialstaat des 21. Jahrhunderts als nachrangige Gläubiger vorstellen kann. Schliesslich sind die meisten Sozialversicherungssysteme in dem Sinne mit Schulden vergleichbar, als die Regierung einem heute Geld abnimmt und verspricht, es einem im Alter mit Zinsen zurückzuzahlen. Diese nachrangigen Schulden der Regierungen sind im Verhältnis zu den noch dazukommenden vorrangigen Marktverbindlichkeiten enorm hoch.

Tatsächlich zahlen die Regierungen in den OECD-Ländern derzeit im Schnitt 8% des BIP als Altersrenten aus; im Fall von Italien und Griechenland sind es schwindelerregende 16%. Versicherungsmathematisch betrachtet belaufen sich die künftigen für die Auszahlung der Renten vorgemerkten Steuereinnahmen auf ein Vielfaches der für die Schuldentilgung vorgesehenen Einnahmen, obwohl viele Regierungen versuchen, die Renten allmählich zu senken. Europäische Länder haben das während der Finanzkrise getan, Mexiko und Brasilien unter Zwang in neuerer Zeit. Leider bleibt diesbezüglich, bedingt durch niedriges Wachstum und die alternde Bevölkerung, noch viel zu tun.

Auch wenn es also scheint, dass die Regierungen deutlich mehr Schulden aufnehmen können, ohne wesentlich höhere Marktzinsen zahlen zu müssen, sind die realen Risiken und Kosten womöglich nicht sichtbar. Die Ökonomen Alan Auerbach und Laurence Kotlikoff haben in den Neunzigerjahren in einer einflussreichen Aufsatzreihe ähnlich argumentiert.

Keine Garantie für abermals fallende Zinsen

Zweitens – und das ist womöglich noch wichtiger – geht die aktuelle Selbstgefälligkeit in Bezug auf eine deutlich höhere Verschuldung davon aus, dass die nächste Krise genau wie die Krise von 2008 daherkommen wird, als die Zinsen für Staatsanleihen steil fielen. Doch die Geschichte legt nahe, dass dies eine gefährliche Annahme ist. So könnte die nächste Krisenwelle sehr wohl aus der plötzlichen Erkenntnis rühren, dass sich der Klimawandel viel schneller beschleunigt als gedacht. Dies würde die Regierungen zwingen, den kapitalistischen Motor herunterzufahren und zugleich enorme Summen für Vorsorge- und Abhilfemassnahmen auszugeben, vom Umgang mit den Klimaflüchtlingen gar nicht zu reden. Der nächste Flächenbrand könnte ein Cyberkrieg mit unbekannten Folgen für Wachstum und Zinsen sein.

Zudem könnten aggressive Experimente mit deutlich höheren Schulden einen entsprechenden Stimmungswandel an den Märkten auslösen – ein Beispiel der Kritik des mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Ökonomen Robert Lucas, dass grosse politische Veränderungen aufgrund grosser Veränderungen der Erwartungen nach hinten losgehen könnten. Jede realistische Bewertung der aktuellen globalen Wirtschaftsrisiken muss anerkennen, dass die wichtigste Volkswirtschaft der Welt sich in einem Zustand politischer Paralyse befindet und aufgrund der Impulsivität, mit der Entscheidungen dort getroffen werden, für den Fall, dass eine Krise ausserhalb der üblichen Bahnen eintritt, schlecht gerüstet wäre.

Unterm Strich gibt es keine Garantie, dass die Zinsen in der nächsten globalen Krise fallen werden.

Gefährliche Übertreibung

Keines der obigen Argumente untergräbt die guten Gründe für Investitionen in renditestarke Infrastrukturprojekte (einschliesslich solcher im Bereich der Bildung) zum jetzigen Zeitpunkt, die sich langfristig mehr als selbst finanzieren. Solange die Regierungen die Kriterien für ein solides Schuldenmanagement einhalten und bei der Auswahl der Laufzeiten Risiken und Kosten aufeinander abstimmen, bieten die heutigen ultraniedrigen Zinsen grossartige Chancen.

Doch die darüber hinausgehende Behauptung, wonach die Ausgabe von Staatsanleihen quasi zum Nulltarif zu haben sei und staatlichen Gewinnen aus der Ausgabe von Bargeld ähnele, ist eine gefährliche Übertreibung. Falls es Ziel staatlicher Politik ist, die Ungleichheit zu verringern, besteht die einzig nachhaltige Lösung darin, die Zinsen auf hohe Einkommen zu erhöhen; Schulden sind keine magische Abkürzung, um den Armen zu geben, ohne von den Reichen zu nehmen.

Es stimmt, dass die aktuellen realen (inflationsbereinigten) Zinsen für Staatsanleihen in vielen hoch entwickelten Volkswirtschaften unter dem realen Wirtschaftswachstum liegen. Daher müssten sich die Regierungen eigentlich deutlich höher verschulden können, ohne je die Steuern anheben zu müssen, denn solange das Einkommen schneller wächst als die öffentlichen Schulden, zeigt simple Arithmetik, dass das Verhältnis von Schulden zum BIP (Einkommen) im Laufe der Zeit sinken wird.

Verschuldung nur mit Bedacht

Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Die Zinsen sind derzeit so überaus niedrig, weil den Investoren weltweit einfach keine «sicheren» Anlagewerte zur Verfügung stehen, die im Fall eines steilen Abschwungs oder einer Wirtschaftskatastrophe noch Rendite bringen. Doch können die Regierungen tatsächlich kostenlos diese Sicherheit bieten, wenn das Risiko besteht, dass die Zinsen bei der nächsten systemischen Krise steigen? Eine aktuelle Studie des Internationalen Währungsfonds zu 55 Ländern für die vergangenen 200 Jahre zeigt, dass, obwohl das Wirtschaftswachstum die Zinsen für Staatsanleihen fast die Hälfte der Zeit übertraf, dies keine gute Vorhersage dafür war, ob die untersuchten Länder in einer Krise vor einem plötzlichen steilen Zinsanstieg sicher waren.

Last but not least: Wie sicher können die Anleger sein, dass sie in der nächsten Krise als Erste an der Reihe sein werden, wie das 2008 der Fall war? Wird die US-Regierung Wallstreet erneut Vorrang vor der Realwirtschaft einräumen und der Tilgung ihrer Schulden gegenüber China den Vorzug vor ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Rentnern geben?

Die moderne Wirtschaft bietet viele wichtige Verwendungszwecke für Schulden. Doch Schulden sind für Regierungen nie ohne Risiko und sollten daher selbst bei anhaltend niedrigen Zinsen mit Bedacht aufgenommen und gesteuert werden.

