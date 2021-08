Stabiler Haushalt zahlt sich aus

Zuerst die schlechte Nachricht: Aufgrund der aktuellen Hochrechnung des Eidgenössischen Finanzdepartements ist in der Bundeskasse für 2021 mit einem rekordhohen Finanzierungsdefizit von 17,4 Mrd. Fr. zu rechnen. Demnach entfallen 2,4 Mrd. Fr. des Defizits auf den ordentlichen Haushalt und 16,4 Mrd. Fr. auf den ausserordentlichen, vor allem wegen Corona-Ausgaben. Etwas gemindert wird das Ganze durch ausserordentliche Einnahmen von 1,4 Mrd. Fr. Zusammen mit dem Ergebnis von 2020 ergibt sich eine Neuverschuldung von rund 30 Mrd. Fr.

Die gute Nachricht besteht darin, dass für das kommende und die folgenden Jahre wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet wird. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass nicht wieder erhebliche Corona-Ausgaben anfallen.

Bleibt die Frage, was mit der enormen Neuverschuldung von rund 30 Mrd. Fr. geschieht. Dazu hatte der Bundesrat schon Ende Juni zwei Varianten für den Schuldenabbau vorgestellt. Die eine sieht einen Schuldenabbau bis 2035 vor. Das ergäbe eine jährliche Tilgung von 2,3 Mrd. Fr. Davon würden rund 1,3 Mrd. Fr. aus den Gewinnausschüttungen der Nationalbank bestritten. Über das ordentliche Budget müsste pro Jahr eine Milliarde Franken abgebaut werden – ein realistisches Szenario.

Die zweite Variante ähnelt eher einem nicht ganz ehrlichen buchhalterischen Trick: Rund die Hälfte des Fehlbetrags soll mit vergangenen Finanzierungsüberschüssen verrechnet werden. Die andere Hälfte wäre über das jährliche Budget abzubauen. Gemäss Bundesrat sollen beide Varianten ohne Sparprogramm bzw. Steuererhöhung auskommen.

Allerdings, und darauf legt auch der Bundesrat Wert, sind diese Projektionen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Zudem beruhen sie doch auf recht sportlichen Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Unterstellt wird ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts für 2021 von 3,6%. Ob dieser Wert erreicht wird, ist noch offen.

Aus der finanzpolitischen Standortbestimmung lassen sich zwei Schlüsse ziehen: In der Krise hat sich mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass ein gesunder Bundeshaushalt ein enormer Vorteil ist. Er eröffnet Handlungsspielräume und lässt eine temporäre Zunahme der Verschuldung zu. Staaten, die vor der Krise schon eine Schuldenwirtschaft pflegten, haben deutlich grössere Schäden zu gewärtigen als Staaten mit einer zuvor soliden Haushaltpolitik. In der Schweiz spielt in diesem Zusammenhang die Schuldenbremse eine zentrale Rolle. Sie hat die Politik zu einer zurückhaltenden Finanzpolitik gezwungen – ein Segen.

Zudem, die Schuldenabbauvarianten des Bundesrates zeigen dies auf, bleibt der finanzpolitische Handlungsspielraum in den kommenden drei Legislaturperioden begrenzt, der Schuldenabbau muss Priorität haben. Für ausgabenpolitische Wunschprogramme gibt es keinen Platz. Das gilt auch und vor allem in der Sozialpolitik, wo es darum gehen muss, den erreichten Standard zu halten, Ausbau dagegen kann vorerst kein Thema sein.