Stabilisieren statt prognostizieren

Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Wie damals, 2006 und 2007, herrscht an den Finanzmärkten eine gefährliche Sorglosigkeit.

Wie 2007 und doch ganz anders An den Finanzmärkten häufen sich Exzesse und Übertreibungen. Doch mit der Situation am Vorabend der Finanzkrise lässt sich die Lage nicht vergleichen.

Lesen Sie hier mehr. Wie damals sind Aktien und Anleihen überteuert und nimmt die Verschuldung weltweit rasch zu. Und doch ist die Lage nicht mit derjenigen am Vorabend der grössten Krise der Nachkriegszeit vergleichbar.

Die amerikanischen Haushalte sind weniger stark verschuldet als 2007, der Häusermarkt ist angemessener bewertet, die Banken besser kapitalisiert. Gleichzeitig gibt es neue Risiken, die vor zehn Jahren weniger virulent waren.

So etwa die steigenden Schulden von Staaten und Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors. Entpuppten sich 2007 komplexe Derivate als «Massenvernichtungswaffen», kann einem heute ob des steilen Aufstiegs passiver Anlageprodukte bange werden, weil niemand weiss, wie sie im Krisenfall wirken.

Doch es wäre falsch, deswegen jetzt schwarzzumalen. Es ist unmöglich, die Bruchstelle, die zur nächsten Krise führt, rechtzeitig zu identifizieren. Selbst im Mai 2007 hielt der damalige Fed-Chef Ben Bernanke – wahrlich kein Laie – die Subprime-Krise für ein isoliertes Problem. Schwarze Schwäne kann man nicht erahnen.

Deshalb gilt es, sich auf das zu konzentrieren, was sich langfristig bewährt hat. Für den Anleger heisst das: nur kaufen, was einigermassen günstig bewertet ist. Für den Regulator bedeutet es, das System so stabil wie möglich auszurichten.

Dazu braucht es gut kapitalisierte Banken und ein wachsames Auge auf den Immobilienmarkt. Die Geldpolitik sollte so schnell wie möglich normalisiert werden, um im Abschwung mehr Spielraum zu haben. Dann kann sie ruhig kommen, die nächste Krise.