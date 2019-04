Stadler Rail erhält Auftrag aus Finnland

(AWP) Der Eisenbahnhersteller Stadler Rail (SRAIL 42.56 1.82%) hat von der finnischen VR Group einen Auftrag zur Lieferung von 60 neuen dieselelektrischen Lokomotiven erhalten. Der Vertragswert beläuft sich nach Stadler-Angaben vom Donnerstag auf insgesamt 200 Mio €. Zudem besteht eine Option zur Lieferung von bis zu 100 weiteren Lokomotiven.

Der Vertrag enthalte ausserdem eine Option für die Instandhaltung, teilte der Bahnhersteller mit, der vergangene Woche sein Debut an der Schweizer Börse gab. Die ersten fünf Lokomotiven sollen im Jahr 2022 in Betrieb genommen werden. Die übrigen Lokomotiven würden schrittweise bis Ende 2025 ausgeliefert.

VR will damit die Betriebseffizienz auf Rangierbahnhöfen, in Frachtterminals und auf nicht elektrifizierten Strecken optimieren. Diese machen 45% des finnischen Bahnnetzes aus. Die Lokomotiven würden so ausgelegt und gebaut, dass sie fit für den Betrieb in Schnee und Eis bei Temperaturen von bis zu -40 °C seien.