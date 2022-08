Das Stadler-Rätsel: Mini-Gewinn trotz Auftragsrekord

Manch einem Stadler-Aktionär dürfte es wie ein Rätsel erscheinen. Der Bahnbauer gewinnt eine Ausschreibung nach der anderen. Das Auftragspolster ist mittlerweile so dick wie sechs Jahresumsätze. Gleichzeitig bleibt unter dem Strich aber immer weniger Gewinn übrig. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ist der Gewinn pro Aktie auf die zweite Stelle hinter dem Komma zurückgefallen: 0,01 Fr. Was läuft da schief?

Die kurze Antwort: Bei Stadler nicht viel. Aber die Welt hat sich verändert. Als der Bahnbauer am 12. April 2019 an die Börse ging, sagte Peter Spuhler, auf Stufe Betriebsgewinn (Ebit) sei eine Marge von 8 bis 9% möglich. Damals ahnte noch niemand etwas von der Pandemie, die sich anbahnte, von den Störungen in den Lieferketten, die sie mit sich bringen würde, von steigenden Rohstoff- und Energiepreisen, von der bevorstehenden starken Frankenaufwertung und vom Krieg in der Ukraine.

«Toxischer Cocktail»

«Einen toxischen Cocktail», nennt Spuhler diese Gemengelage. Nun ist Stadler nicht das einzige Unternehmen, das mit diesem Umfeld klarkommen muss. Allen anderen geht es nicht anders. Stadler ist aber tatsächlich von einigen dieser Faktoren stärker betroffen als andere Unternehmen. Zum Beispiel vom Krieg in der Ukraine: Stadler hat ein grosses Werk bei Minsk in Belarus. Belarus unterstützt die Invasion Russlands und wird daher ebenfalls sanktioniert. Stadler musste das Werk daher «praktisch auf Stillstand runterfahren», wie Spuhler an einer Telefonkonferenz am Mittwoch sagte.