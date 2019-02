«Ständiger Stress ist eine riesige Last»

Bild: Erwin Elsner/ZVG

Zur Person Ein Weltklasseforscher und gleichzeitig ein erfolgreicher Wissenschaftskommunikator – Achim Peters bringt die Resultate seiner Forschungsgruppe an der Universität Lübeck regelmässig mit populärwissenschaftlichen Büchern an die Öffentlichkeit. Er ist Pionier der Hypothese des «Selfish Brain» (egoistisches Gehirn). Demnach leitet sich das Gehirn durch die Aktivierung des Stresssystems Energieflüsse zu. Daraus schliesst Peters, dass Übergewicht eine Folge der Anpassung an Stress sein kann.

Herr Peters, Sie erforschen den Stoffwechsel im menschlichen Gehirn. Ist das nur biologisch interessant?

Nein, daraus ist eine Theorie entstanden, wie Menschen die Welt wahrnehmen und auf sie reagieren. Dabei geht es um den Unterschied zwischen unserer Zielerwartung und dem, was wir erreichen können. Wir Menschen streben einen Zustand an, in dem dieser Unterschied möglichst gering ausfällt – unser Gehirn minimiert also die Überraschungen. Wenn wir die Überraschungen reduzieren, senken wir auch die Unsicherheit – entweder indem wir unser Modell der Welt anpassen oder indem wir handeln, um die Unsicherheit zu reduzieren.

Und die praktische Relevanz kann man experimentell zeigen?

Ja. Es gibt ein Experiment, das zeigt, dass die Minimierung von Überraschungen das Verhalten von Personen besser erklärt als der Ansatz der reinen Nutzenmaximierung. Dabei ist die Minimierung von Überraschungen eine Erweiterung der Nutzenmaximierung.

Wenn wir Unsicherheit reduzieren wollen, sollten wir nicht jede Art von neuer Erfahrung vermeiden?

Kurzfristig reduziert diese Vogel-Strauss-Taktik tatsächlich die Unsicherheit. Über Jahrhunderte haben Menschen an Weltmodelle mit geringer Vorhersagekraft geglaubt. Diese Weltmodelle wurden mystifiziert – und waren damit nie ganz durchschaubar. Man verlässt sich auf andere und kann Verantwortung abgeben. Dann fühlt man sich sicherer. Aber wenn man das eine Weile macht, dann wird das eigene Weltmodell nicht mehr aktualisiert. Schliesslich merkt man, dass man zu oft danebenliegt. Die Unsicherheit ist dann extrem hoch. Wer langfristig weniger unsicher sein will, der muss zuerst erlauben, unter Unsicherheit zu leiden.

Andererseits fühlen sich viele mit der Verantwortung alleingelassen. Etwa bei der Altersvorsorge, die man verstärkt auf den Einzelnen überträgt. Belastet das nicht auch?

Verantwortung hört sich erst einmal gut an. In unserer komplexen Gesellschaft bedeutet das aber oft die maximale Überforderung des Einzelnen. In vielen Lebensbereichen heisst das mehr Unsicherheit und damit Stress, etwa bei Finanzen, Rente oder auch in der Medizin, wo der Patient mehr Verantwortung übernehmen soll. Als Lösung schlägt die Soziologin Anna Henkel (HEN3 89.62 0.54%) vor, dass Experten und Laien – etwa der Anlageberater und sein Kunde – gemeinsam Verantwortung übernehmen und den Schaden gemeinsam tragen.

Anleger fühlen sich den Bewegungen am Finanzmarkt oft ungeschützt ausgesetzt.

Es gibt einen Teil der Unsicherheit, den wir selbst auflösen können. Aber es ist natürlich sehr schlecht, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. Wenn also die Welt so komplex chaotisch ist, dass keine Vorhersagen möglich sind. Eine Lösung dafür sind Systeme, bei denen sich Teilnehmer einer Ordnung unterziehen – das können moralische Prinzipien oder Gesetze sein. Wechselseitige Zugeständnisse können die Unsicherheit reduzieren. Die Ohnmacht des Einzelnen hat etwas mit Deregulierung zu tun. Stattdessen sollte man durch Regeln das Ganze übersichtlicher und vorhersehbarer gestalten. Angesichts der Unübersichtlichkeit im Finanzbereich plädiere ich dafür, dass schädliche Handlungsoptionen herausgenommen werden – ein Beispiel ist, dass Anlageberater nicht alle Verantwortung auf den Kunden abwälzen.

Was sind die Folgen von zu viel Stress?

Wenn Stress ständig auftritt, wird er zu einer riesigen Last und kann toxisch werden. Etwa wenn man unter Armut oder Einsamkeit leidet, am Arbeitsplatz gemobbt wird oder der Job nicht sicher ist. Die Folge sind langfristig Erkrankungen wie Herzinfarkt, Diabetes oder Depression. Die Lebenserwartung sinkt.

Manchen macht Stress aber nichts aus.

Etwa die Hälfte der Menschen hat die genetische Veranlagung, sich an ständigen Stress gewöhnen zu können. Diese Habituation sorgt dafür, dass man sich subjektiv sicherer fühlt. Das ist ein unbewusster Ablauf im Gehirn. Aber da nicht alle Menschen diese Veranlagung haben, können wir davon ausgehen, dass es auch Nachteile bringt. Wer habituiert hat, kann in brenzligen Situationen nicht mehr hochfahren und angemessen auf Risiken reagieren – die notwendige Nervosität fehlt. Dieser Gewöhnungseffekt hat erhebliche Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Das Gehirn braucht weniger Energie, man nimmt an Gewicht zu. Wenn ich wählen könnte, wüsste ich nicht, was besser ist: gestresst oder dick und träge zu sein. Die Bevölkerung ist ungefähr so aufgeteilt: 20% haben ein gutes Leben und haben nur zeitweise Stress, den sie dann gut verarbeiten können. 40% haben sich an den Dauerstress gewöhnt. Und 40% leiden unter toxischem Stress.

Was bringen Therapien?

Dabei muss man unterscheiden. Unspezifische Massnahmen wie Entspannungsübungen können die nötige Ruhe bringen, um Probleme überhaupt anzupacken. Aber das geht nur, wenn sie lösbar sind. Wer arm in einem amerikanischen Slum wohnt, der kann dagegen wenig tun. Spezifisch gegen den toxischen Stress kann Psychotherapie helfen. Man erkennt Muster im eigenen Leben und lernt zu verstehen, wie man in die jetzige Situation gekommen ist. Medikamente für schwierige Fälle sind sehr wirksam, haben aber starke Nebenwirkungen. Sie führen etwa dazu, dass Leute habituieren – und dick werden. Eine Abnehmpille, die chemisch gegen Habituation wirkt, kann hingegen zu Depressionen und Suizid führen.