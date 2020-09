Stark und entschlussfreudig

Finanzminister Ueli Maurer hebt sich in mehrfacher Hinsicht von seinen Regierungskollegen ab. So etwa in der Personalpolitik. In der Vergabe von Spitzenpositionen achtet er nicht primär auf das Parteibuch, sondern auf die fachlichen Qualitäten. Das jüngste Beispiel: die Wahl von Sabine D’Amelio-Favez zur Direktorin der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV). Sie ist Vizedirektorin des Amtes und Mitglied der FDP – wenn auch inaktiv, wie sie festhält.

Das Primat der Qualität ist zentral, weil die EFV eines der wichtigen Querschnittsämter der Bundesverwaltung ist. D'Amelio-Favez löst per 1. Februar 2021 Serge Gaillard ab, der in Pension geht. Die designierte Direktorin hat sich in einem breiten Auswahlverfahren durchgesetzt. Gemäss Maurer war sie klar die Beste – sie sei eine starke, durchsetzungsfähige Führungskraft.