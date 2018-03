Starrag mit Gewinnsprung

(AWP) Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT des Werkzeugmaschinenherstellers nahm im letzten Jahr um 63% auf 15,3 Mio CHF zu, was einer Marge von 3,8% (VJ 2,5%) entspricht. Der Reingewinn verdoppelte sich in der Folge auf 12,1 Mio CHF, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Die Aktionäre sollen nun in den Genuss einer Dividende pro Aktie von 1,50 CHF nach 1,00 CHF im Vorjahr kommen.

Begründet wird die höhere Profitabilität mit einer besseren Auslastung der Werke. Zudem hätten sich zahlreichen Massnahmen zur Verbesserung der “operativen Exzellenz” positiv ausgewirkt. Dem Reingewinn sei ausserdem eine einmalige Steuergutschrift zugute gekommen.

Bereits mehr oder weniger bekannt ist seit Ende Januar die Top Line. Der Umsatz stieg um 9,1% auf 405,3 Mio CHF (währungsbereinigt +8%), der Auftragseingang hingegen verbuchte einen Rückgang um 27% auf 349,3 Mio CHF. Der Auftragsbestand lag per Ende Jahr bei 301,7 Mio und sichere die Grundauslastung für deutlich über ein Jahr, hiess es damals.

Entsprechend zuversichtlich ist der Ausblick. Der Umsatz (in Lokalwährungen) solle mindestens in der Grössenordnung von 2017 ausfallen, schreibt das Management. Zudem peilt es eine höhere EBIT-Marge und eine verbesserte Kapitalrentabilität an. Beim Auftragseingang wird mit einem Wert “deutlich” über dem Vorjahr gerechnet. Zum Jahresstart 2018 habe sich der Auftragseingang bisher in der Grössenordnung des Vorjahres entwickelt, wird angefügt.

Im Verwaltungsrat kommt es ausserdem zu einer Veränderung. Der frühere CEO Frank Brinken scheide auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus, heisst es. Er soll durch Tornos-CEO Michael Hauser ersetzt werden. Schon seit rund einem Monat ist bekannt, dass die Gesellschaft ab dem 1. Juni einen neuen CEO erhält: Christian Walti wird die Aufgabe von Walter Börsch übernehmen.