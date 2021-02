SMI verringert Verlust

(AWP/RB) Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Abgaben in die Woche. Seit Handelsbeginn halten sich im Leitindex SMI (SMI 10'652.24 -0.49%) Sika (SIKA 252.70 +1.65%) am besten. Verschiedene Analysehäuser haben ihre Kursziele nach oben angepasst. Gegen 11 Uhr stehen auch Swiss Re (SREN 83.38 +1.04%) und Swisscom (SCMN 468.00 +0.69%) relativ deutlich im Plus. Weitere Titel wie Novartis (NOVN 79.17 -0.1%), LafargeHolcim (LHN 49.87 -0.16%) und Swiss Life (SLHN 443.50 -0.05%) notieren gegenüber den Schlusskursen vom Freitag gehalten.

Am unteren Tabellenende sind SGS (SGSN 2'668.00 -1.37%), ABB (ABBN 26.72 -1.33%), Lonza (LONN 593.80 -1.17%), Roche (ROG 300.50 -0.87%) und Nestlé (NESN 97.30 -0.93%) zu finden. Einige Investoren realisieren offenbar Gewinnmitnahmen. Vor allem die steigenden Anleiherenditen bereiten Börsianern zunehmend Sorgen, heisst es am Markt. Dies hatte an Wallstreet am Freitag für eine klar nachlassende Dynamik nach dem europäischen Handelsschluss gesorgt. In Asien präsentieren sich die Märkte zum Wochenstart uneinheitlich. Während der japanische Nikkei steigt, sacken chinesische Blue Chips ab.

Zu den Inflationssorgen kommt die Erwartung, dass die Covid-Impfstoffe tatsächlich der Game Changer im Jahr 2021 sein werden. Die Impfungen dürften es den Ländern möglich machen, ihre Volkswirtschaften endgültig wieder zu öffnen, kommentierte ein Händler dazu. In diesem Umfeld trennen sich Anleger verstärkt von ihren Anleihen im Portfolio, was wiederum die Renditen weiter nach oben treibt.

Kühne + Nagel und Stadler Rail steigen

Bei den mittelgrossen Unternehmen im SMIM (SMIM 2'977.13 -0.43%) führen Kühne + Nagel (KNIN 214.10 +1.9%). Der Logistikkonzern will in China seine bisher grösste Akquisition vornehmen. Auch Flughafen Zürich (FHZN 152.40 +1.8%) zeigen sich stark. Im Angebot liegen hingegen die Papiere des Taxfree-Shopbetreibers Dufry (DUFN 52.44 -1.13%) sowie die des Medizinaltechnikunternehmens Tecan (TECN 418.40 -3.82%). Auch hier dürften Gewinnmitnahmen verantwortlich sein.

Im breiten Markt schwingen die Aktien des kleinen Pharmaunternehmens ObsEva (OBSV 4.25 +8.97%) obenaus. Sie weisen oft grosse Kursschwankungen auf. Gut läuft es auch Stadler Rail (SRAIL 45.14 +3.96%) nach einer Empfehlung von UBS (UBSG 13.88 -0.25%). Die Verlierer werden angeführt von Gurit (GUR 2'440.00 -3.56%) und Mikron (MIKN 5.70 -1.38%).

Die Preise für Erdöl der Sorten Brent (Brent 63.18 -0.19%) und WTI (WTI 59.57 0%) steigen um ein halbes Prozent und mehr. Gold (Gold 1'798.30 +0.79%) erholt sich ein wenig, nachdem das Edelmetall im Zuge der erwarteten höheren Zinsen Abgaben verzeichnet hatte. Am Devisenmarkt gibt der Franken nach. Der Euro klettert auf über 1.09 Fr., der Dollar auf über 0.90 Fr.