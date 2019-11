Stellenabbau bei BNP Paribas Schweiz

(AWP) Bei der Schweizer Tochter der französischen Grossbank BNP Paribas droht offenbar ein Stellenabbau. BNP Paribas Schweiz, eine der grössten Auslandsbanken hierzulande, leite ein Sparprogramm ein, schrieb die NZZ (NZZ 4950 1.02%) am Freitag. In dessen Rahmen könnten 250 von insgesamt 14 000 Angestellten ihre Stelle verlieren.

Der Abbau werde zum grössten Teil in Genf erfolgen. Die Entlassungen seien in den Jahren 2020 und 2021 geplant, schrieb die Zeitung mit Verweis auf Angaben der Bank. Der Umbau in der Schweiz sei demnach Teil einer «umfassenden Transformation im Gesamtunternehmen.»

Im Februar hatte die Führung der französischen Grossbank angekündigt, ihre Gewinnziele für das Jahr 2020 kassieren zu müssen und mitgeteilt, die Kosten um weitere 600 Mio. € zu senken. Insgesamt sollen diese jetzt bis zum Jahr 2020 um 3,3 Mrd. € sinken.