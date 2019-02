Stephan Nell: In der Edelklasse des Maschinenbaus

Der Arbeitsplatz von Stephan Nell befindet sich in einem nüchternen Bürobau in Bern. Von da aus lenkt er den weitverzweigten Schleifmaschinenhersteller United Grinding Group (UGG). Mehr in seinem Element ist Nell allerdings in den Werkhallen des Unternehmens, das spürt man bei einem Rundgang mit ihm durch die Produktion der UGG-Tochter Studer in Steffisburg, der grössten der acht Tochtergesellschaften der Gruppe.

Studer ist einer der bedeutendsten und traditionsreichsten Industriebetriebe des Berner Oberlandes. Er kam in den Neunzigerjahren in den Besitz von UGG, als die Gründerfamilie verkaufen wollte. Der aus dem Zürcher Oberland stammende Nell stiess 2003 zu Studer, anfänglich als Verkaufsleiter. Im Rucksack hatte der gelernte Maschinenmechaniker ein Betriebswirtschaftsstudium sowie Berufserfahrung im Aussendienst eines grossen Aluminiumkonzerns und eines Autozulieferers.