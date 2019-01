Stephen Miller: Der Keil in Washington

Mit 33 ist Stephen Miller bereits auf dem Gipfel der Macht. Kaum jemand hat derzeit einen grösseren Einfluss auf US-Präsident Donald Trump. Denn Miller berät Trump zur Einwanderungspolitik. Er gilt als Architekt der Politik der Familientrennung. Er verfasste die erste Ansprache des Präsidenten im Oval Office vergangenen Monat. Und er ist mitverantwortlich dafür, dass Trump beim Beenden des Stillstands der US-Regierung lange Zeit kompromisslos war.

Sein Einfluss zeigte sich am Versuch der Republikaner, den Stillstand der Regierung zu beenden, der dann von den Demokraten blockiert wurde. Was wie ein Entgegenkommen des Weissen Hauses aussah, entpuppte sich als eine Verschärfung der Immigrationspolitik. So hätte die Zahl der «Dreamers» von 1,8 Mio. auf 700‘000 reduziert werden sollen und Jugendliche aus Zentralamerika hätten fortan nur noch ausserhalb der USA um Asyl ersuchen können. Das ist die Handschrift von Miller. Er will die Grenze dichtmachen.