Steuermoral oder Moral der Steuern?

Die Steuerarbitrage – das Nutzen globaler Unterschiede der Besteuerung – durch internationale Konzerne weckt den Missmut der wehrlos Besteuerten. Das liegt nicht allein an Neid, sondern an der Wahrnehmung, dass sich nicht alle an dieselben Regeln halten müssen. Warum werden nicht alle Steuerzahler gleich behandelt?

Zum Autor Rahim Taghizadegan ist Rektor des Scholariums in Wien und lehrt an der University of Applied Sciences, Krems.

Gleichheit, Steuermoral und Wohlstand sind in einer komplexen und paradoxen Weise verbunden, die viele Missverständnisse entstehen lässt. Staaten, die besonders hohe Steuern nicht nur vorschreiben, sondern tatsächlich einheben können, sind wohlhabende Staaten.

Hohe Steuern führen nicht zu hohem Wohlstand, hoher Wohlstand ist die Voraussetzung, hohe Steuern leisten können. Die nötige hohe Steuermoral ist Folge von historisch gewachsenem sozialen Kapital, das aus Disziplin, Verlässlichkeit und Grundvertrauen besteht.

Eine hohe Steuermoral ist Symptom einer hohen Vertrauenskultur; diese wiederum gedeiht in homogenen Gesellschaften. Hohes Vertrauen bedeutet hohe Fähigkeit zur Kooperation, was die wirtschaftliche Produktivität steigert und damit den höheren Wohlstand erklärt, der höhere Steuern erst möglich macht.

Die gesellschaftliche Homogenität, die das Grundvertrauen wachsen liess, ist zwar eine Art von Gleichheit, doch sie hat mit materieller Gleichheit relativ wenig zu tun. Vertrauenskulturen unterscheiden sich von anderen durch geringere strukturelle Ungleichheit.

Die ersten Länder der Welt, die modernen Wohlstand erreichten, England und Holland, zeigten davor eine Abnahme von Privilegien, also struktureller Ungleichbehandlung.

Die paradoxe Folge dieser Gleichheit ist wachsende dynamische Ungleichheit der Ergebnisse. Höhere materielle Gleichheit ist nur um den Preis höherer struktureller Ungleichheit zu haben, der Ungleichbehandlung von Zuteilern und Zuteilungsempfängern und der Erstarrung der Gesellschaft bei geringerer sozialer Mobilität.

Milchmädchenrechnung

In gewisser Hinsicht ist die allgemein akzeptierte Legitimität von Steuern unausweichlich und grundlegend an gesellschaftliche Ungleichheit gebunden. Steuern als einseitig auferlegter Tribut galten vielen historischen Denkern als Raub.

Dieser wurde trotzdem meist legitimiert. Bei Thomas von Aquin trägt das Kapitel über Steuern den Titel «Erlaubte Formen des Raubes». Der Raub wird dann erlaubt, wenn ihn gottgewollte Herrscher durchführen, am besten in einer Theokratie, um die irrenden und sündigen Schäfchen richtig anzuleiten.

In der Antike wurde die Legitimität ebenfalls aus einer Klassenlogik begründet: Ihrer Natur nach seien manche Menschen dazu bestimmt, beherrscht zu werden. Freie bezahlten keine Steuern; Sklaven, Metöken und Unterworfene hingegen waren zu einseitig festgesetzten Zahlungen oder Diensten verurteilt.

Bis heute setzen Steuern zumindest eine Zweiteilung der Gesellschaft voraus: in Steuerempfänger und Steuerzahler. In den meisten westlichen Staaten stellen Erstere bereits die Mehrheit; die grösste Steuerlast hingegen liegt auf erstaunlich wenigen Schultern.

Die Ungleichbehandlung wird noch verschärft durch Progression und die Besteuerung von Besteuerungsresten durch Vermögens- und Erbschaftssteuern. Auch Unternehmenssteuern sind eine Ungleichbehandlung: Sie besteuern die legale Fiktion einer Rechtsperson und bürden so allen damit verbundenen Realpersonen eine zusätzliche Steuerlast auf.

Die Unternehmensbesteuerung fällt bei denjenigen Gesellschaften besonders ins Gewicht, deren Reinzweck die Anlage in andere Unternehmen ist. Darum zieht es solche in den Offshore-Bereich. Steuern für entnommene Einkommen und Konsum kann man auch dort kaum vermeiden.

Die letzthin unrechtmässig an die Öffentlichkeit gebrachten «Paradise Papers» zeigten keinen Fall illegaler Steuerhinterziehung auf. Was Offshore-Destinationen erlauben, ist das Sammeln und Parken von Anlagekapital, ohne es durch Steuern aufzuzehren.

Dies wiederum erlaubt eine höhere internationale Spezialisierung bei der Anlage. Die Folge ist eine effizientere globale Kapitalverteilung, die letztlich höheren Steuerertrag an den jeweiligen Betriebsstätten erlaubt.

Die Gegenrechnungen vermeintlichen Schadens aus dieser Steuervermeidung erweisen sich damit als Milchmädchenrechnungen, die durch Empörung angetrieben sind. Anlagekapital, das nicht durch Besteuerung gemindert wurde, wird notwendig irgendwann und irgendwo besteuertes, konsumierbares Einkommen.

So ist das am stärksten für Steuervermeidung geschmähte Unternehmen, Apple (AAPL 170.15 -0.56%), zugleich mit einer Summe von 16 Mrd. $ der derzeit grösste Steuerzahler der Welt.

Die Empörung jedoch ist verständlich. Das globale Finanzsystem ist massiv verzerrt. Die scheinbar alternativenlose, aber immer verzweifeltere Geldpolitik der Zentralbanken vergrössert die Schieflage.

Die Schere geht in der Tat immer weiter auseinander, doch auch die untere Schneide zeigt nach oben. Materiell betrachtet wurde noch niemals in der Geschichte der Menschheit so viel Wohlstand für die Ärmsten geschaffen wie heute, die Mortalitätszahlen sinken dramatisch.

Doch die Verzerrungen bringen sehr ungleich lange Hebel hervor, die letztlich wieder in Richtung einer strukturellen Ungleichheit führen, bei der verständlicherweise der Gerechtigkeitsinstinkt der meisten Menschen anschlägt.

Eine Folge der monetären Verzerrungen ist die Explosion von Hedge Funds und anderen Anlagevehikeln, die nicht nur das Ergebnis höherer Anlagekompetenz sind, sondern vor allem von Verzerrungsprofiten.

Darunter leidet auch der Ruf der Offshore-Destinationen; der Ruf des «Kapitalismus» ist ohnehin ruiniert. Ruiniert haben ihn zum grossen Teil vermeintliche «Kapitalisten».

Ohne massive Verzerrung, sowohl monetär wie steuerlich, würde auch ein Unternehmen wie Apple, obwohl es real nachgefragte Güter schafft, nicht ratlos auf Milliarden von Anlagekapital sitzen, die es nicht sinnvoll anlegen kann und daher steuerschonend parken muss.

Flucht aus dem Hochsteuerstaat

Der Gegensatz Reich gegen Arm ist völlig verfehlt bei der aktuellen Debatte über die Steuermoral. Steuerarbitrage ist nicht eine Frage des Reichtums. Es ist eine Frage der Perspektive und der Mobilität.

Im Zuge der Digitalisierung werden immer mehr Wertschöpfungsmöglichkeiten ortsunabhängig. Das untergräbt nach und nach das feudalistische Prinzip des Steuerstaates, der darauf beruht, dass die besteuerten Faktoren überwiegend immobil sind.

Immer mehr mobile, ortsunabhängige, global orientierte, produktive Menschen erkennen, dass sie der Steuerlast nicht mehr ausweglos ausgeliefert sind.

In einer Zeit der Billigflüge ist der Ausweg nicht mehr den Reichen vorbehalten. Vielleicht ist die Empörung so gross, weil dies unbewusst viele spüren.

Neid ist schliesslich keine Folge von Ungleichheit, sondern von Gleichheit: Man neidet nur denjenigen, mit denen man sich vergleichen kann. Die Hochsteuerstaaten Deutschland, Frankreich und Österreich leiden trotz Nettozuwanderung bereits an einem massiven Braindrain.

Nicht nur Tausende Millionäre verlassen diese Länder jedes Jahr, viel schwerer wiegt, dass auch immer mehr künftige Millionäre gehen: unternehmerisch begabte, hochproduktive, leistungsbereite junge Menschen.

In einer Zeit immer mobilerer Faktoren muss jeder Versuch eines Bremsens dieses Steuerentgangs totalitär werden: Reichsfluchtsteuern, wie bei den braunen Totalitären, oder Mauern mit Schützen wie bei den roten.

Zugleich fällt die Steuermoral mit dem Vertrauensverlust in den westlichen Gesellschaften. Weder globale Schieflagen der Geldpolitik noch schwindendes Vertrauen in die Zuteiler lassen sich aber lokal durch Strafen und Steuern ausgleichen.