Steuern sparen und Vorsorgen in einem

Sie kommt bestimmt, die nächste Steuerrechnung. Wer seine Steuerlast für 2019 reduzieren will, sollte vor Ende Jahr aktiv werden. Eine Einzahlung in die zweite oder dritte Vorsorgesäule ist ein geeignetes Mittel dazu. So können Versicherte in der Schweiz auf freiwilliger Basis für das Alter vorsorgen.

Zusätzlicher Anreiz für eine Einzahlung ist die Steuerersparnis. «Finanz und Wirtschaft» zeigt die Vor- und Nachteile und was es sonst noch zu beachten gilt.

So viel kann gespart werden

Dass mit Einzahlungen in die Altersvorsorge Steuern gespart werden können, liegt daran, dass die Beträge vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen absetzbar sind. Wie gross die effektive Steuerersparnis ist, hängt von der Höhe des steuerbaren Einkommens ab. Die individuellen Werte können über den Steuerrechner geschätzt werden.