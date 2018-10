Steuerpolitischer Scherbenhaufen

Das Referendum gegen das Paket aus der Steuervorlage 17 sowie der AHV-Zusatzfinanzierung ist beschlossene Sache. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die nötigen Unterschriften zusammen kommen und das Volk im kommenden Mai über das Paket befinden kann. Aufgrund politischer Positionsbezüge und erster Umfragen dürfte das Referendum gute Chancen auf Erfolg haben.

Aus steuerpolitischer Sicht bliebe ein Scherbenhaufen erster Güte, zum Schaden der Wirtschaft. Aus der Sicht der Sicherung der Altersvorsorge allerdings ist ein Nein zum Paket zu begrüssen. Mit der vorliegenden Zusatzfinanzierung werden die Weichen für die Sanierung der Altersvorsorge grundlegend falsch gestellt – der eingeschlagene Weg führt in eine fatale Sackgasse.

Mit der Zusatzfinanzierung wird einfach mehr Geld in das System der AHV gepumpt. Die wichtigste Ursache der Finanzierungslücke, die Alterung der Bevölkerung, wird ignoriert. Der zuständige Bundesrat Alain Berset rührte an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung seiner SP vom vergangenen Wochenende die Werbetrommel für das Paket mit geradezu entlarvender Offenheit: Würden der AHV nicht mehr Mittel zur Verfügung gestellt, so steige der Druck, das Rentenalter zu erhöhen.

Mit anderen Worten: Nur mit mehr Geld kann eine Erhöhung des Rentenalters verhindert werden. Der Linken geht es weder um die – ungeliebte – Steuervorlage noch um die nachhaltige Sanierung der AHV. Es geht ihr einzig und allein darum, ein höheres Rentenalter zu verhindern. Angesichts der demografischen Veränderungen eine geradezu groteske Haltung.

Zudem erschwert die Zusatzfinanzierung der AHV die Sanierung der beruflichen Vorsorge. Diese ist dringend, der Umwandlungssatz ist viel zu hoch und zwingt viele Pensionskassen, nicht finanzierte Renten auszuzahlen. Der Arbeitgeberverband, der dem Paket nur unter sehr gut hörbarem Zähneknirschen zustimmt, wies an einer Medienkonferenz zu Wochenbeginn darauf hin: Die Senkung des Umwandlungssatzes lässt sich nur über höhere Lohnbeiträge kompensieren. Werden diese nun schon für die AHV angehoben, ist für die zweite Säule kein Spielraum mehr vorhanden.

Strukturelle Massnahmen in der Altersvorsorge, also eine Anpassung des Rentenalters an die tatsächlichen Entwicklungen, werden mit dieser Vorlage auf die sehr lange Bank geschoben. Dadurch wird der Niedergang der AHV-Finanzen in der Endabrechnung beschleunigt statt aufgehalten, das Paket ist per saldo abzulehnen. Den steuerpolitischen Scherbenhaufen haben diejenigen zu verantworten, die das Paket geschnürt haben. Das sind in erster Linie die SP und die CVP. Die Unterstützung durch die FDP hat dem Paket dann den Weg durch das Parlament geebnet.

Es ist kaum zu glauben, dass sich die zwei bürgerlichen Parteien vor den Karren der SP spannen liessen. Der Schaden wird enorm sein, ob das Referendum nun erfolgreich ist oder nicht.