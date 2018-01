Steuerreform belastet US-Banken

(Reuters) Die US-Steuerreform wird zwar die Unternehmenssteuerrate senken, sorgt vorerst aber für Abschreibungen auf aktivierten Verlustvorträgen. So auch bei der Bank of America (BAC 30.9 -1.09%) sowie Goldman Sachs (GS 251.32 -2.76%), die beide am Mittwoch ihre Quartalsergebnisse vorlegten.

Die Investmentbank Goldman Sachs ist wegen der Belastungen durch die Steuerreform sogar in die roten Zahlen gerutscht. Im vierten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von 2,1 Mrd. $ nach einem Gewinn in dieser Höhe vor Jahresfrist.

Die Steuerreform belastet Goldman Sachs mit 4,4 Mrd. $. Der Grossteil der Summe entfällt nach früheren Angaben auf eine einmalige Steuer, um im Ausland erzielte Gewinne in die USA zu holen. Aber auch im Tagesgeschäft lief es nicht rund. Die Erträge gingen um 4% auf 7,83 Mrd. $ zurück, vor allem wegen niedrigerer Handelsvolumina. Geglänzt hat die Bank in der Beratung bei Fusionen und Übernahmen.

Bei der Bank of America vermindern die Abschreibungen wegen der Steuerreform von 2,9 Mrd.$ das Quartalsergebnis um gut die Hälfte. Der Gewinn fiel auf 2,4 Mrd. $ von 4,5 Mrd. ein Jahr zuvor.

Im operativen Geschäft profitierte die Bank of America von den höheren Zinsen in den USA, der gestiegenen Nachfrage nach Krediten und Kostensenkungen. Die Erträge stiegen im vierten Quartal um 2% auf 20,4 Mrd. $, obwohl auch die Bank of America die Zurückhaltung der Kunden beim Handel zu spüren bekam.