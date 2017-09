Steuerreform und Haushaltsdefizite in Amerika

Die Führung der Republikanischen Partei im US-Repräsentantenhaus arbeitet seit über einem Jahr hart an der Entwicklung einer wichtigen Steuerreform für Privatpersonen und Körperschaften. Angesichts der 2018 anstehenden Wahlen sind die Republikaner im Repräsentantenhaus entschlossen, ein Reformpaket zu schnüren und zur Verabschiedung in den Senat zu schicken.

Zum Autor Martin Feldstein ist Professor für Ökonomie an der Universität Harvard und Präsident emeritus des Nationalen Büros für Wirtschaftsforschung der USA. Diese Reform wird sich deutlich vom letzten grossen, 1986 verabschiedeten Steuerpaket unterscheiden. Der Tax Reform Act von 1986 konzentrierte sich auf die private Einkommenssteuer. Er senkte den Spitzensteuersatz von 50 auf 28% und verringerte die Sätze für Steuerzahler mit niedrigerem Einkommen. Der Einnahmenausfall wurde durch Änderungen bei den Steuerabzügen sowie weiteren Rechnungslegungsregeln ausgeglichen. Das Ergebnis war eine Reform, die auf jeder Einkommensstufe einnahmenneutral war, und zwar selbst wenn man die Auswirkungen der niedrigeren Steuersätze auf die Steigerung des Wirtschaftswachstums und die Erhöhung der steuerbaren Einkommen unberücksichtigt lässt.

In den dreissig Jahren seit 1986 sind die Steuersätze für Steuerzahler mit hohem Einkommen deutlich, von 28 auf 39,6%, gestiegen, und es gibt eine zusätzliche Steuer von 3,8% auf das Kapitaleinkommen dieser Steuerzahler. Eine detaillierte Untersuchung der Steuern in den Jahren von 1979 bis 2013 durch das Congressional Budget Office (CBO) kam zu dem Schluss, dass, obwohl der effektive Steuersatz in jedem Quintil der Einkommensverteilung gefallen ist, er für Steuerzahler im obersten 1% der Einkommensverteilung deutlich über den 35-Jahres-Durchschnitt gestiegen ist.

Höchster Unternehmensgewinnsteuersatz in der OECD

Der Plan der Republikaner im Repräsentantenhaus würde den Spitzensteuersatz wieder auf 30% oder darunter senken und vergleichbare Steuersenkungen für diejenigen umfassen, die jetzt niedrigere Steuersätze zahlen. Das neue Steuergesetz könnte zudem dem kanadischen Beispiel folgen und die Erbschaftssteuer beseitigen, zugleich jedoch eine Steuer auf vor dem Tod des Steuerzahlers aufgelaufene Kapitalerträge verhängen. Um einige der hieraus resultierenden Einnahmenverluste auszugleichen, könnte das neue Gesetz Steuerabzüge für die Steuern der Einzelstaaten und für Kommunalabgaben beseitigen und einige der zusätzlichen Arbeitgeberleistungen besteuern, die derzeit nicht unter das steuerpflichtige Einkommen fallen.

Der grosse Unterschied zwischen dem Plan der Republikaner im Repräsentantenhaus und der Steuerreform von 1986 ist, dass der aktuelle Vorschlag zugleich die steuerliche Behandlung der Unternehmensgewinne und anderer Unternehmenseinkünfte in Angriff nehmen würde. Der gesetzliche Steuersatz auf Unternehmensgewinne beträgt heute 35% und ist der höchste innerhalb der OECD. Das neue Gesetz würde ihn auf 25% oder weniger verringern, was eine Umkehr der Kapitalflüsse aus Kapitalanlagen in Wohnimmobilien und Landwirtschaft hin zu Unternehmensinvestitionen im Inland auslösen würde.

Das neue Steuergesetz dürfte zudem die Inlandinvestitionen der Unternehmen steigern, indem es die steuerliche Behandlung des Gewinns ausländischer Tochterunternehmen von US-Konzernen ändert. Nach aktuellem Recht zahlt eine Tochtergesellschaft Steuern an den Staat, in dem dieser Gewinn erzielt wird. Sie kann den versteuerten Gewinn dann überall auf der Welt ausserhalb der USA investieren. Aber wenn sie dieses Geld in die USA zurückführt, um dort zu investieren oder eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten, muss sie den vollen US-Körperschaftssteuersatz zahlen, wobei sie eine Gutschrift für die bereits im Ausland entrichteten Steuern erhält.

Wechsel zur territorialen Methode

Diese Strafe für die Rückführung von Geldern führt dazu, dass die US-Konzerne diesen versteuerten Gewinn im Ausland lassen. Das US-Finanzministerium schätzt, dass sich die Auslandinvestitionen amerikanischer Tochtergesellschaften auf mehr als 2,5 Bio. $ belaufen.

Diese Methode zur Besteuerung des Gewinns ausländischer Tochtergesellschaften gibt es nur in den USA. Alle anderen Industrieländer nutzen die sogenannte territoriale Methode, bei der die Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften ohne eine zusätzliche Besteuerung oder unter Zahlung einer lediglich geringen zusätzlichen Steuer ins Land zurückgebracht werden können. Durch eine Kursänderung der USA hin zu einem derartigen System würde der republikanische Vorschlag die Rückführung einiger dieser im Ausland angehäuften Gelder fördern sowie zu einem erhöhten Zufluss künftiger Auslandgewinne führen.

Was bedeutet all dies jetzt für das Haushaltsdefizit? Das CBO schätzt, dass das Defizit selbst ohne Änderung der Steuerregeln im Laufe der kommenden zehn Jahre von 3,4 auf mehr als 4% des BIP steigen wird. Die unmittelbaren Auswirkungen von Steuersenkungen bei privaten Einkommen und Unternehmensgewinnen werden in einer Senkung der Steuereinnahmen und einer Erhöhung des Haushaltsdefizits bestehen. Dies jedoch wird durch die Begrenzung der privaten Steuerabzugsmöglichkeiten und -befreiungen ausgeglichen, und die niedrigen Steuersätze auf die privaten Einkommen werden das steuerbare Einkommen erhöhen, da die Einkommen der Menschen steigen und die Vergütung sich von Arbeitgeberleistungen hin zu steuerpflichtigem Bargeld ändert. Genauso würde der Schritt hin zu einem territorialen Steuersystem die steuerbaren Gewinne erhöhen, besonders kurzfristig, da die Unternehmen einen Teil ihrer bestehenden Auslandvermögen in die USA zurückführen würden.

Anreize beachten

Obwohl die Nettoänderungen bei der Steuer das Haushaltsdefizit kurzfristig erhöhen könnten, werden die Anreizwirkung niedrigerer Steuersätze und die erhöhte Anhäufung von Kapital zu höherem Wirtschaftswachstum und höheren Realeinkommen führen, was beides steigende steuerbare Einkommen und niedrigere langfristige Defizite nach sich zieht.

Es gibt einen wichtigen gesetzgeberischen Grund, warum der prognostizierte Haushalt künftig wieder einen Überschuss aufweisen wird. Die Republikaner haben nur eine sehr kleine Mehrheit im Senat, wo die Filibuster-Regel für die Verabschiedung der meisten Gesetze eine Dreifünftelmehrheit erfordert. Dies verschafft den Demokraten die Möglichkeit, das Steuerprogramm der Republikaner zu blockieren. Doch eine Ausnahme erlaubt die Verabschiedung von Steuer- und Ausgabengesetzen mit einfacher Mehrheit, falls der resultierende Haushalt nach zehn Jahren erneut einen Überschuss aufweist. Durch entsprechende Konzeption der Steuer- und Ausgaberegeln und die allmähliche Einplanung künftiger Einnahmensteigerungen können die Republikaner die erforderlichen langfristigen Überschüsse herbeiführen.

Infolgedessen bin ich optimistisch, dass eine Steuerreform, die dazu dient, Kapitalbildung und Wachstum zu steigern, verabschiedet werden wird und dass ein hierdurch bedingter Anstieg des Haushaltsdefizits nur vorübergehender Art sein wird.

