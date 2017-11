Steuervorlage 17 darf nicht scheitern

Am 6. Dezember läuft die Vernehmlassungsfrist für die Steuervorlage 17 ab. Es handelt sich dabei um ein wirtschaftspolitisch absolut zentrales Geschäft. Es ist die Nachfolgevorlage zur Unternehmenssteuerreform III, die im Februar vom Volk abgelehnt worden ist. Es geht darum, die international verpönten, kantonalen steuerlichen Sonderstatus für gewisse Gesellschaften abzuschaffen. Damit die betreffenden Unternehmen nicht mit unzumutbar höherer Besteuerung konfrontiert werden, braucht es Ausgleichsmassnahmen.

Die Abschaffung sowie, als erste Kompensation, die Einführung von so genannten Patentboxen, die eine verringerte Besteuerung des Ertrags aus Patenten und Ähnlichem ermöglichen, ist weitgehend unbestritten. Da dies allein zur Kompensation jedoch nicht ausreicht, sind weitere Änderungen in der Unternehmensbesteuerung notwendig.

Die vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickte Vorlage sieht, im Unterschied zur gescheiterten USR III, einen geringeren Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer von 20,5 statt 21,2% vor. Zudem sollen die so genannte zinsbereinigte Gewinnsteuer gestrichen und die Teilbesteuerung der Dividenden auf 70% erhöht werden. Ferner soll als «soziale Kompensation» die minimale Kinderzulage um 30 Fr. angehoben werden.

Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren hat am Freitag vor den Medien ihre grundsätzliche Zustimmung zum bundesrätlichen Paket erläutert. Allerdings nicht ohne Kritikpunkte: Sie verlangt, dass die Beteiligung der Kantone an der direkten Bundesssteuer auf 21,2% beibehalten wird, damit sie mehr steuerpolitischen Handlungsspielraum haben. In der Tat ist nicht ersichtlich, warum der Bundesrat den Satz senken will. Dem Vernehmen nach kann Finanzminister Ueli Maurer gut mit dem höheren Satz leben.

Zudem schlagen die Finanzdirektoren vor, die umstrittene zinsbereinigte Gewinnsteuer fakultativ einzuführen – diejenigen Kantone, die sie wollen, sollen die Möglichkeit dazu erhalten. Keine Opposition erwächst in den Kantonen offenbar gegen die «soziale Kompensation», obwohl sie steuersystematisch in keiner Art und Weise gerechtfertigt ist und ein Entgegenkommen an die Linke bedeutet.

Das Festhalten daran ist umso fragwürdiger, als die Linke mit den 30 Fr. ohnehin nicht zufrieden ist. Sie verlangt eine Aufstockung um 100 Fr. – eine geradezu unverschämte Forderung. Auch unzufrieden ist sie mit der Erhöhung der Teilbesteuerung auf 70%. Sie fordert eine volle Besteuerung der Dividenden, was einer ungerechtfertigten Doppelbesteuerung entsprechen würde. Da offenbart sich eine weitere Konfliktlinie, nun mit dem Gewerbeverband bzw. den kleinen und mittleren Unternehmen. Sie setzen sich erbittert gegen die Erhöhung der Teilbesteuerung zur Wehr und sie wollen auch nichts von der «sozialen Kompensation» wissen.

Die Ergebnisse der Vernehmlassung laufen weit auseinander. Gewisse Positionen scheinen unversöhnlich zu sein. Damit entsteht ein weiteres Problem: Die Revision der Unternehmensbesteuerung ist sehr dringend. Die Schweiz hat sich, zumindest informell, verpflichtet, die Neuregelung bis Anfang 2019 in Kraft zu setzen. Das ist in Anbetracht der sich widersprechenden Positionen in der Vernehmlassung kaum realistisch.

Die bundesrätliche Botschaft soll im März des kommenden Jahres vorgelegt werden. Danach würden für die Verhandlungen in beiden Räten inklusive Differenzbereinigung lediglich drei Sessionen zur Verfügung stehen. Gelingt dies nicht, hat die Schweiz seitens der OECD und der EU mit Retorsionsmassnahmen zu rechnen – schwarze Listen oder Ähnliches drohen. Sie könnten für die Schweizer Wirtschaft und den Standort äusserst schmerzhafte Folgen haben.

Um dergleichen Schaden zu vermeiden, sind alle Akteure aufgerufen, von ihren Maximalforderungen abzurücken, aufeinander zuzugehen und sich auf einen Kompromiss zu einigen. Die Schweiz kann sich im Bereich der Unternehmenssteuern kein zweites Scheitern leisten.