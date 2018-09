Steve Westly: Vorkämpfer der Ressourcenrevolution

Die Revolution kommt schneller, als man denkt. Das ist das Credo von Steve Westly, wenn es um den effizienteren Umgang mit Energie und anderen Ressourcen geht. Der Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley spricht nicht von ungefähr. Sein Venture Fund investiert gut 400 Mio. $ in Technologien, die sich um intelligente Energiesysteme, selbstfahrende Autos und smarte Städte drehen. «Wir haben gar keine andere Wahl. Es ist ein absolutes Muss für unsere Generation, das Richtige für unseren Planeten zu tun», sagt er im Gespräch. Diesen Appell will er auch kommende Woche ans Publikum richten, wenn er in Zürich an einer Konferenz zum Thema «Innovation for Sustainability» referiert.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.