Steven Cohen: Ein Naturtalent wechselt die Sportart

Immerin: Den dritten Platz in ihrer Division haben die New York Mets 2021 ­geholt. Die Platzierung innerhalb der National League East hätte für das ­US-Baseballteam allerdings besser sein können. Zumal die Mets bis Mitte der Saison auf dem ersten Platz lagen und nun das Einzige von fünf Teams in ihrer Division sind, die im 21. Jahrhundert noch nie die Meisterschaft aller dreissig Clubs im Major League Baseball gewonnen haben.

Steven Cohen dürfte diese Leistung nicht freuen. Selbst lebenslanger Fan der Mannschaft, hat der Hedge-Fund-Manager letztes Jahr knapp 2,5 Mrd. $ für eine Beteiligung von 95% an dem Team bezahlt. Nie ist jemand für mehr Geld Eigentümer einer Mannschaft in einer der grossen US-Sportarten geworden. Es ist allerdings auch keiner der anderen Baseballteam-Besitzer reicher als Steven Cohen. Nun muss er sich damit abfinden, dass er selbst für viel Geld keinen der Coaches anlocken konnte, die er sich für sein Team gewünscht hätte.

Im Visier des Staatsanwalts

Das funktioniert in Cohens angestammter Welt besser. Als Gründer und Chef des Hedge Fund Point 72 Asset Management bekommt er die Talente, die er will, dank seiner enorm tiefen Taschen. Dasselbe Prinzip wendet er auf seine Aktivitäten als Kunstsammler an. Was Steven ­Cohen, will, das kauft er sich. Im Pandemiejahr 2020 belegte der heute 65-Jährige Rang fünf unter den bestverdienenden Hedge-Fund-Managern und nahm der Branchenpublikation «Institutional Investor» zufolge 1,7 Mrd. $ nach Hause.