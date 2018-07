Stillhalter mit Vorsprung trotz Gewinngrenze

Aktie Wertpapier , das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Aktienindex Misst die Entwicklung eines Aktienmarktes. Umfasst ein Portefeuille ausgewählter Aktien eines Landes, einer Region oder einer Branche, deren Kurse unter Berücksichtigung bestimmter Berechnungskriterien den jeweiligen, fortlaufend berechneten Indexstand ergeben. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Aktionär Teilhaber einer AG bzw. Inhaber einer Aktie oder einer Mehrzahl von Aktien. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Anleihe Fremdmittelaufnahme am Kapitalmarkt . Anleihen können fix oder variabel verzinst werden. Die als Wertpapier ausgestalteten und somit handelbaren Bruchteile einer Anleihe werden Obligationen oder Bonds genannt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Ausübung Geltendmachung des Rechts zum Bezug des im Optionsvertrag fixierten Basiswerts zum Ausübungspreis (physische Lieferung ) oder zum entsprechenden Barausgleich . Findet während (amerikanische Option ) oder am Ende (europäische Option ) der Laufzeit statt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Ausübungspreis Preis, zu dem der Käufer einer Option das Recht erwirbt, die zugrundeliegenden Basiswerte zu kaufen (Call ) oder zu verkaufen (Put ). In gewissen strukturierten Produkten ändert sich das Auszahlungsprofil , falls der Basiswert am Ende der Laufzeit über oder unter dem Ausübungspreis schliesst. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Barrier Reverse Convertible Strukturiertes Produkt mit Coupon (er bestimmt die Maximalrendite und wird in jedem Fall ausgezahlt), Risikopuffer und Barriere (vgl. bedingter Kapitalschutz ). Geeignet für stagnierende und leicht steigende Märkte. Berührt oder unterschreitet der Basiswert während der Laufzeit die Barriere und schliesst er am Verfalltag unter dem Ausübungspreis , erhält der Anleger den Basiswert geliefert, der nun an Wert verloren hat. Andernfalls wird der Nominalwert zurückgezahlt. Weiterentwicklung des Reverse Convertible . Kann sich auch auf mehrere Basiswerte beziehen: In Multi Barrier Reverse Convertibles ist das Risiko grösser, dass die Barriere unterschritten wird. Sie sind mit einem höheren Coupon oder einer tieferen Barriere ausgestattet (vgl. Korrelationsprodukt ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Basiswert Wert (Wertpapier , Währung, Index, Basket respektive Korb , Rohstoff usw.), der einer Option , einem Futures , einem Warrant (Optionsschein) oder einem strukturierten Produkt zugrunde liegt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Call 1. Option , die den Käufer berechtigt, aber nicht verpflichtet, einen bestimmten Basiswert in einer bestimmten Menge zu einem im Voraus festgelegten Ausübungspreis bis zu (amerikanisch ) oder an (europäisch ) einem bestimmten Termin zu erwerben (Long Call ). Auf der Gegenseite steht der Verkäufer der Option (Short Call ). 2. Berechtigt den Emittenten zur Kündigung von Obligationen . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Cap Kurs eines Basiswerts oder ein Zins, den zu erreichen oft darüber entscheidet, ob der Basiswert geliefert oder ein Barbetrag gezahlt wird. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Discount-Zertifikat Strukturiertes Produkt , emittiert mit einem Abschlag (Discount, Diskont, er bestimmt die Maximalrendite) zum aktuellen Kurs des Basiswerts . Schliesst der Kurs des Basiswerts darunter, erhält der Anleger den Titel geliefert. Andernfalls wird eine Rückzahlung vorgenommen. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Dividende Der von einer Aktiengesellschaft je Aktie ausgezahlte Gewinnanteil. Die Dividende wird durch die Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats festgesetzt. Als Dividende werden auch die Auszahlungen an die Inhaber von Genuss- und Partizipationsscheinen bezeichnet. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Drawdown Findet der geschäftsführende Fondsanleger (General Partner ) ein zur Ausrichtung des Fund passendes, erwerbbares Private-Equity-Objekt, wird der Kauf durch den Abruf von Kapital bei den beteiligten Fondsanlegern nach Massgabe der anteiligen Kapitalzusagen finanziert. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Kurs Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren , Devisen , Münzen oder Waren. Der Kurs schwankt je nach Angebot und Nachfrage. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Option Das Recht – nicht aber die Pflicht –, innerhalb einer bestimmten Zeit (Laufzeit ) eine feste Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus fixierten Ausübungspreis zu kaufen (Call ) oder zu verkaufen (Put ). Für dieses Recht zahlt der Optionär dem Verkäufer der Option eine Optionsprämie . Optionen können individuell zwischen den Parteien (OTC-Option ), in einem Warrant verbrieft oder an Terminbörsen gehandelt werden. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Prämie 1. Optionspreis , der vom Käufer einer Option an den Schreiber bezahlt wird. 2. Gibt an, um wie viel Prozent der Kurs des Basiswerts steigen muss, damit die Gewinnschwelle erreicht wird. Die Prämie zeigt, um wie viel Prozent ein Basiswert bei Kauf und Ausübung einer Option teurer wäre als mit dem direkten Erwerb der Aktie. 3. Wandelprämie . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Put 1. Option , die den Käufer berechtigt, aber nicht verpflichtet, einen bestimmten Basiswert in einer bestimmten Menge zu einem im Voraus festgelegten Preis (Ausübungspreis ) bis zu (amerikanisch ) oder an (europäisch ) einem bestimmten Termin zu verkaufen (Long Put ). Auf der Gegenseite steht der Verkäufer der Option (Short Put ). 2. Berechtigt den Anleger zur Kündigung von Obligationen . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Reverse Convertible Strukturiertes Produkt mit Coupon (er bestimmt die Maximalrendite) und Risikopuffer . Geeignet für stagnierende und leicht sinkende Märkte. Schliesst der Basiswert am Verfalltag unter dem Ausübungspreis , erhält der Anleger den Basiswert geliefert, der nun an Wert verloren hat. Andernfalls erhält er den Nominalwert zurückgezahlt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Risiko In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Rohstoffe Werden in der Regel standardisiert und auf Termin (vgl. Futures ) gehandelt. Die Palette reicht von Edelmetallen über Basismetalle , Getreide und Ölsaaten , Soft Commodities und Fleisch sowie Milch bis zu Energie. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Schreiber Verkäufer eines Call oder eines Put (Derivathaus ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Short-Position Position, die aus dem Verkauf eines Wertpapiers resultiert und nicht durch den Kauf eines gleichen Titels glattgestellt wird (Position à la baisse). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Staatsanleihe Anleihe , die von einem Staat zur Deckung seines Finanzierungsbedarfs im In- oder Ausland emittiert wird. Die Renditen der Staatsanleihen dienen als Benchmark für andere Emittenten desselben Staates. Die Schweiz begibt im Unterschied zu anderen Ländern keine Anleihen der Eidgenossenschaft im Ausland. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Standardabweichung Statistisches Streuungsmass, das die Verteilung eines Werts wie der Rendite einer Aktie im Zeitverlauf um einen Mittelwert angibt. Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Stillhalter Verkäufer von Optionen , der die entsprechenden Basiswerte besitzt (statische Absicherung ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Strike Preis, zu dem der Käufer einer Option das Recht erwirbt, die zugrundeliegenden Basiswerte zu kaufen (Call ) oder zu verkaufen (Put ). In gewissen strukturierten Produkten ändert sich das Auszahlungsprofil , falls der Basiswert am Ende der Laufzeit über oder unter dem Ausübungspreis schliesst. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Total Return Gesamte Rendite eines Wertpapiers oder eines Wertschriftenportefeuilles (vgl. Performance ). Der Total Return einer Aktie setzt sich aus Kursveränderungen, Dividendenausschüttungen und Nennwertrückzahlungen zusammen. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Volatilität Kursschwankungen eines Basiswerts (vgl. historische Volatilität , implizite Volatilität , Vega , Volatilitätsanalyse , Volatilitätsindex ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Zertifikat Strukturiertes Produkt . Teilweise wird der Begriff nicht als Synonym für strukturierte Produkte, sondern nur für Tracker-Zertifikate verwendet. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff