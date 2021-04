Stimme der Wirtschaft gerät in Dissonanz

Geschlossen aufzutreten, fällt nach den politischen Parteien nun auch den Wirtschaftsverbänden schwerer. Die einst die Meinungen dominierende Interessengemeinschaft Economiesuisse verliert einen Teil ihrer Exponenten der schweizerischen Unternehmensaristokratie an Komitees, die sich etwa am Beispiel der Beziehungen Schweiz-EU mit Haltungen an den entgegengesetzten Enden des Spektrums positionieren. «Alle für einen» klappt auch hier immer weniger.

Monothematische Allianzen – wie Fridays For Future oder die neuen europapolitischen Komitees – gewännen mit dem aktuellen Zustand der Zivilgesellschaft an Bedeutung, meint Lorenz Furrer, Managing Partner des Kommunikationsunternehmens Furrerhugi. Sie könnten für die Meinungsbildung und die Kommunikation von Inhalten dynamischer auftreten als die klassischen Interessenvertreter wie Verbände oder Parteien.

Monothema geht vor Kompromisspaket

Furrer hat sich der Bewegung Progrèsuisse angeschlossen, die für ein EU-Rahmenabkommen ist. Zu ihm gesellt haben sich viele bekannte Gesichter, etwa Ex-Bundesrätin Doris Leuthard, Grosskapital-Urgestein Walter Kielholz (Noch-Präsident des Versicherers Swiss Re) oder als Vertreter der jüngeren CEO-Garde Simon Michel, Chef des Medizintechnikunternehmens Ypsomed.