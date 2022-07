Stimmung der Fondsmanager erreicht neuen Tiefpunkt

Die Gemütslage der Fondsmanager hat sich weiter eingetrübt. Das unterstreicht die jüngste Monatsumfrage von Bank of America (BofA). Diverse Indikatoren haben in der aktuellsten Lesung neue Negativrekorde markiert. So haben die Erwartungen an das Wirtschafts- und Gewinnwachstum nun selbst den Stand während der globalen Finanzkrise 2008/09 unterschritten. Der überbordende Pessimismus birgt allerdings auch Chancen, könnte das doch auf die finale Kapitulation hindeuten, die das Fundament für eine Trendwende am Aktienmarkt legen würde.

Die schlechte Stimmung schlägt sich in der Positionierung innerhalb der Portfolios nieder. Auf der einen Seite ist die Aktienallokation deutlich gefallen: Inzwischen gibt eine Mehrheit von im Saldo 44% der Profianleger an, Aktien in den Portfolios unterzugewichten, was fast drei Standardabweichungen vom langjährigen Durchschnitt divergiert.