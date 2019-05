Stimmung im Euroraum steigt überraschend

(Reuters) Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im Mai überraschend aufgehellt. Das entsprechende Barometer stieg um 1,2 auf 105,1 Punkte, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. In der Industrie, bei den Verbrauchern und den Dienstleistern ging es mit der Stimmung bergauf. Bei den Einzelhändlern stabilisierte sie sich und in der Baubranche trübte sie sich ein. In Frankreich, Italien und Spanien stieg das Barometer deutlich und in Deutschland leicht. In den Niederlanden fiel es hingegen. Die Wirtschaft im Währungsraum hatte zu Jahresbeginn ihr Wachstumstempo gesteigert.