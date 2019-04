Stimmung in Eurozone trübt sich weiter ein

(Reuters) Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im April den zehnten Monat in Folge verschlechtert. Das Barometer dazu fiel um 1,6 auf 104 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Das ist der schlechteste Wert seit gut zweieinhalb Jahren. Bei der Industrie, bei den Einzelhändlern – und in geringerem Masse auch in der Baubranche und bei Verbrauchern – zeigte das Barometer leicht nach unten. Bei den Dienstleistern gab es eine Stagnation.

Unter den grossen Euroländern ging es nur in den Niederlanden bergauf. In Frankreich und Italien fiel das Barometer leicht, in Deutschland und Spanien deutlich stärker. Die Industriestaaten-Organisation OECD sagt der Währungsunion für 2019 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1% voraus, nachdem bisher noch ein Plus von 1,8% veranschlagt worden war.