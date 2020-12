Stimmung in Japans Wirtschaft verbessert sich weiter

(Reuters) Der Stimmungsindex der grossen japanischen Industriekonzerne hat sich das zweite Quartal in Folge verbessert. Der Index verbessert sich von minus 27 im September auf minus zehn im Dezember, wie die vierteljährliche Tankan-Umfrage der Bank of Japan (BOJ) am Montag zeigte. Von Reuters befragte Analysten hatten mit minus 15 gerechnet. Positive Werte signalisieren Optimismus, negative Pessimismus.

Nach dem schlimmsten Rückgang der Nachkriegszeit im zweiten Quartal erholte sich die japanische Wirtschaft bereits im Quartal von Juli bis September, unterstützt durch verbesserte Exporte und Konsum. Viele Analysten erwarten jedoch, dass eine dritte Corona-Welle die Erholung bescheiden hält. Die Tankan-Daten gehören zu den Schlüsselfaktoren, die die BOJ bei ihrer am Freitag endenden zweitägigen Zinsüberprüfung heranziehen wird.