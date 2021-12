Störungen in der Lieferkette

Globale Lieferketten waren früher das Letzte, worüber sich politische Entscheidungsträger Sorgen machten. Dieses Thema war im Wesentlichen Sache von Wissenschaftlern, die die möglichen Effizienzgewinne und potenziellen Risiken in Verbindung mit diesem Aspekt der Globalisierung untersuchten. Obwohl die Nuklearhavarie von Fukushima 2011 gezeigt hatte, wie sich Unterbrechungen der Lieferketten auf die Weltwirtschaft auswirken, ahnten nur wenige, wie zentral das Problem werden könnte.

Jetzt nicht mehr. Die heutigen Versorgungsengpässe führen zu Verknappungen, treiben die Inflation und beschäftigen die Politik in aller Welt.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden verdient Anerkennung für ihre Erkenntnis, dass Lieferketten der Schlüssel zur künftigen wirtschaftlichen Sicherheit sind. Im Februar 2021 erliess Biden ein Dekret, mit dem mehrere Bundesbehörden angewiesen wurden, die amerikanischen Lieferketten zu sichern und zu stärken. Im Juni veröffentlichte das Weisse Haus einen 100-Tage-Bericht zum Thema «Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten, Wiederbelebung der amerikanischen Fertigung und Förderung eines breit angelegten Wachstums».

Abhängigkeit der Rüstungsindustrie

Dieser 250-seitige Bericht enthält viele wichtige Vorschläge. Einige sind bereits Teil der breiteren Diskussion über die Verbesserung der Qualifikationen der US-Arbeitskräfte und der Innovationsfähigkeit der Wirtschaft. Andere Ideen kursieren schon seit einiger Zeit in Studien zu internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik. So befasst sich das Dokument bspw. mit den Auswirkungen, die die Abhängigkeit der Verteidigungsindustrie und anderer kritischer Industriezweige von importierten Einsatzgütern auf die nationale Sicherheit hat.

Der wichtigste Beitrag des Berichts ist jedoch die Feststellung, dass globale Lieferketten allerlei soziale Kosten verursachen: «Unser privatwirtschaftlicher und politischer Ansatz in Bezug auf die Inlandproduktion, der der Effizienz und niedrigen Kosten jahrelang höhere Priorität beigemessen hat als der Sicherheit, der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit, hat zu Risiken in den Lieferketten geführt.» Weiter wird dann die Frage gestellt, ob hyperglobalisierte Lieferketten letzten Endes wirklich so gut für wirtschaftliche Effizienz sind.

Die gängige Antwort der Ökonomen lautet: «Ja, das sind sie.» Wenn zwei Unternehmen ein Geschäft abschliessen, bei dem jedes etwas gewinnt, ist das gut für beide Unternehmen und wahrscheinlich auch für die übrige Wirtschaft, da es zu Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen kommt. Ob es sich dabei um einen amerikanischen Hersteller handelt, der die Produktion einiger Vorprodukte an ein chinesisches Unternehmen auslagert, ist dabei unerheblich.

Szenario wie nach Lehman Brothers

Dennoch können Lieferketten in zweierlei Hinsicht eine Gefahr für eine Volkswirtschaft darstellen (abgesehen von den oben erwähnten Bedenken hinsichtlich der Verteidigung). Je komplexer eine Lieferkette wird, desto grösser sind die wirtschaftlichen Risiken. Die Unterbrechung eines Gliedes kann sich auf die gesamte Kette auswirken und die Preise in die Höhe treiben, wenn es zu plötzlichen Engpässen bei einem notwendigen Input kommt.

Im schlimmsten Fall löst ein Ausfall in einem Teil der Kette einen Dominoeffekt aus, der andere Unternehmen zu Fall bringt und den gesamten Sektor zum Stillstand bringt. Logischerweise ähnelt dieses Szenario dem, was man in einem Finanznetzwerk findet, wo der Ausfall einer Bank andere in die Insolvenz oder sogar in den Bankrott treiben kann, wie es 2008 nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers geschah.

Da Unsicherheit mit hohen Kosten verbunden ist, werden Unternehmen diese Risiken bei der Entscheidung über den Aufbau von Lieferketten grundsätzlich in Betracht ziehen. In der Praxis gibt es jedoch gute wirtschaftliche Gründe, warum Unternehmen ihre Lieferketten übermässig ausweiten. Zum einen berücksichtigen die Unternehmen zwar ihr eigenes Risiko, nicht aber die systemischen Auswirkungen, die sie verursachen, oder die Risiken, die sie anderen Unternehmen oder der gesamten Wirtschaft aufbürden.

Verschiebung der Balance von Kapital und Arbeit

Hinzu kommt, dass selbst kleine Preisunterschiede, die von ausländischen Anbietern offeriert werden, vor allem kurzfristig attraktiv sein können, wenn der globale Wettbewerb starke Anreize zur Kostensenkung schafft. Im Zeitalter von Börsenoptionen und üppigen Bonuszahlungen spielen auch finanzielle Interessen eine Rolle bei den Überlegungen der Manager. CEO kommen in den Genuss einer sofortigen Vergütung, wenn sie Kosten senken und den Gewinn steigern, während die erheblichen Kosten künftiger Ungewissheit – oder sogar eines Konkurses – wahrscheinlich das Problem von jemand anderem sein werden.

Eine zweite Möglichkeit, wie Unternehmen ihre Lieferkette überdehnen können, ist subtiler, aber nicht weniger wichtig. Das Problem, so der Bericht des Weissen Hauses, besteht darin, dass die USA «bestimmte Eigenschaften globaler Märkte – besonders die Befürchtung, dass Unternehmen und Kapital dorthin fliehen werden, wo Löhne, Steuern und Regulierung am niedrigsten sind – als unvermeidlich angesehen haben». Diese Aussage spiegelt die vorausschauende Beobachtung des Ökonomen Dani Rodrik, dass es bei der Globalisierung nicht nur um den Handel mit Waren und Dienstleistungen geht, sondern auch darum, an Gewinnen zu partizipieren («rent-sharing»). Die Globalisierung der Lieferketten ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Kapital und Arbeit.

Der einfachste Mechanismus für diesen Prozess ist die Verlagerung von Produktionsfaktoren ins Ausland, deren blosse Androhung von Managern genutzt werden kann, um die Löhne niedrig zu halten. Dies geschieht auf beiden Seiten der Offshoring-Transaktion: US-Unternehmen können ihrem Personal weniger zahlen, indem sie ihre Lieferkette auf Länder (wie China oder Vietnam) ausweiten, in denen die Löhne aufgrund laxer arbeitsrechtlicher Vorschriften ohnehin schon niedriger sind.

Verzerrung der Einkommensverteilung

Eine fragmentierte Lieferkette kann es Belegschaften auch erschweren, sich für Lohnverhandlungen zu organisieren, was einen weiteren Vorteil für die Unternehmen darstellt. Unternehmen können sogar steuerliche Vorteile aus der Globalisierung ihrer Lieferkette ziehen, wenn sie dadurch ihre Gewinne in Ländern mit niedrigeren Steuern verbuchen können.

Dieser zweite Grund ist auch für die US-Wirtschaft problematisch. Er lässt den Schluss zu, dass Manager dazu neigen, die Lieferketten ihrer Unternehmen zu globalisieren, selbst wenn dies nicht effizienter ist, einfach weil sie dadurch die ohne Gegenleistung erwirtschafteten Gewinne von den Arbeitskräften zu den Aktionären verlagern können. Dies führt nicht nur zu einer übermässig ausgedehnten Lieferkette, sondern verzerrt auch die Einkommensverteilung, indem es die Löhne drückt, besonders für Arbeitnehmer mit geringen und mittleren Qualifikationen.

Sinnvolle Anreize schaffen

Im Bericht des Weissen Hauses wird vorgeschlagen, einen grösseren Teil der Lieferkette in den USA zu belassen, vor allem in der Herstellung. Doch wie lässt sich das erreichen? Ein zweigleisiger Ansatz wäre am wirkungsvollsten. Zunächst bedeutet die Notwendigkeit sinnvoller Anreize für Unternehmen, in ihre heimischen Lieferketten zu investieren, dass die Steuervorteile der Verlagerung von Produktionsfaktoren ins Ausland beseitigt und die Möglichkeiten zur Ausnutzung von Arbeitsrechten eingeschränkt werden sollten.

Aber es sind auch andere, grundlegendere Veränderungen erforderlich. Die Störungen der globalen Lieferketten sind eine Gelegenheit für die USA, eine breitere Debatte über die Wirtschaft und darüber zu führen, wozu sie dient. Solange CEO weiter von der kurzfristigen Börsenperformance und der Ideologie des «Shareholder Value» besessen sind, werden sie ungeachtet der Risiken nach Wegen suchen, Gewinne an der Belegschaft vorbei fliessen zu lassen.

