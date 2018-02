Strafanzeige gegen Ex-Raiffeisen-Chef Vincenz

(CP/RK/VA) Der Fall Vincenz nimmt eine neue Wendung. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat gegen Pierin Vincenz und ein weiteres ehemaliges Verwaltungsratsmitglied des Bezahlkartendienstleisters Aduno Holding ein Strafverfahren eröffnet. Es geht um ungetreue Geschäftsführung im Aduno- und im Investnet-Umfeld.

Die Basis bildet die Anzeige von Aduno, die im Dezember eingereicht wurde, wie es in der Mitteilung am Mittwoch heisst. Die Ermittlungen wurden inzwischen auf drei weitere Personen ausgedehnt.

Aduno hatte im November eine Anwaltskanzlei mit der externen Untersuchung über die Zeit der Präsidentschaft von Pierin Vincenz beauftragt. Im Rahmen der Abklärungen untersuchte die Zürcher Anwaltskanzlei Baumgartner Mächler verschiedene Übernahmen der Aduno Gruppe aus den vergangenen Jahren auf ihre Rechtmässigkeit.

Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung hatte der Verwaltungsrat der Aduno Gruppe Baumgartner Mächler vor Weihnachten 2017 mit der Einreichung einer Strafanzeige beauftragt, teilt Aduno heute mit. Bei der Untersuchung ging es gemäss Informationen von «Finanz und Wirtschaft» um Interessenkonflikte beim Zukauf von Beteiligungen. Konkret hätten die Akquisition von EuroKaution 2014 und der Kauf von Commtrain 2007 im Visier gestanden.

Raiffeisen zieht mit

Raiffeisen Schweiz ihrerseits hat ebenfalls eine Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Chef eingereicht. Sie will damit «eine juristische Aufklärung aller Vorgänge in der Vergangenheit» erreichen. Die Bank ist zudem Privatklägerin im Verfahren der Staatsanwaltschaft.

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zürich haben die Behörden in Zusammenarbeit mit den Untersuchungsbehörden von St. Gallen am Dienstag Hausdurchsuchungen am Wohnsitz und in den Büros von Vincenz sowie den weiteren beschuldigten Personen durchgeführt.

Schockierter Vincenz

Vincenz schreibt in einer Stellungnahme, es sei «ein Schock» gewesen, als die Polizei vor der Tür stand. «Ich bestreite die gegen mich erhobenen Vorwürfe vehement», heisst es, und er werde sich mit allen Mitteln dagegen wehren.

Die Sache ins Rollen gebracht hatten zwei Enforcement-Verfahren der Finanzmarktaufsicht. Die Finma machte im Herbst bekannt, dass sie die Unternehmensführung der Genossenschaftsbank Raiffeisen untersuche. Sie hatte zudem eine Untersuchung gegen Pierin Vincenz als Person eröffnet, sie mittlerweile jedoch eingestellt.

Investnet-Beteiligung

Pierin Vincenz war bis 2015 Chef von Raiffeisen Schweiz und ist derzeit noch Verwaltungsratspräsident der Raiffeisen-Tochter Investnet, die auf der Seite Raiffeisen im Zentrum der Kritik steht.

An Investnet ist Raiffeisen seit 2012 beteiligt, und zwar über einen Aktientausch. Raiffeisen gab damals 40% an ihrer Tochter KMU Capital an Investnet und erhielt dafür 60% der Investnet-Aktien. Vincenz als Raiffeisen-CEO stieg im Oktober 2015 neben den bisherigen Partnern und der Raiffeisen offiziell als Teilhaber bei Investnet ein. Sein Anteil beläuft sich auf 15%.

Seit Montag ist bekannt, dass Raiffeisen die Einverleibung von Investnet rückgängig machen will.