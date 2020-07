Straumann baut deutsches Geschäft aus

(AWP/GAH) Das Dentalunternehmen Straumann (STMN 856.8 2.1%) hat eine Mehrheitsbeteiligung an DrSmile gekauft. Das deutsche Unternehmen vertreibt durchsichtige Zahnschienen und bietet Dienstleistungen in diesem Bereich an. Analysten halten die Transaktion für strategisch sinnvoll. Die Aktien gewinnen am Donnerstagmorgen im seitwärts tendierenden Markt gegen 2%.

Zum Umfang der Beteiligung und zu finanziellen Aspekten machte Straumann am Donnerstag keine Angaben. Die Partner hätten sich zu Stillschweigen verpflichtet. DrSmile habe in den letzten drei Jahren den Umsatz jedes Jahr verdoppelt, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Eine genaue Grösse wollte er indes nicht nennen.

Auch Straumann hat durchsichtige Zahnschienen – sogenannte Clear Aligners – im Programm. DrSmile ergänze damit das bestehende Angebot, erklärte das Unternehmen. Straumann verpflichte sich darüber hinaus zu Investitionen, um das Wachstum von DrSmile bis zu einer vollständigen Übernahme zu finanzieren.

Neue Kanäle

Straumann werde vom Know-how der Berliner Gesellschaft in der Direktvermarktung zu den Kunden (Direct to Consumer, DTC) profitieren, sagte der Sprecher weiter. DrSmile hole potenzielle Patienten via Werbung auf den verschiedensten Medienkanälen auf ihre Website und vermittle ihnen dann eine Partnerpraxis. Diesen wiederum stellt das Unternehmen die digitalen Arbeitsprozesse, die Aligners und Materialien für die Behandlung zur Verfügung.

Damit macht die Gesellschaft einen weiteren Schritt in Richtung vertikale Integration. Sie kontrolliert von der Produktion bis zum Kunden die Wertschöpfungskette und versucht laut der Bank Vontobel (VONN 69.05 -0.86%), die führende Direktvermarkterin in Europa zu werden. Bisher hat Straumann in diesem Bereich im Jahr 2017 ClearCorrect, einen Hersteller von transparenten Zahnschienen für den Grosshandel, sowie unlängst Bay Materials (fortgeschrittene Zahnschienen-Grundstoffe) und 3D Modelling Services (Zahnschienen- Behandlungsplanung) übernommen.

Vontobel-Analyst Daniel Buchta nennt die Transaktion einen Meilenstein. Der Schritt sei strategisch sinnvoll und im Einklang mit den (geplanten) Aktivitäten anderer Branchenvertreter. Im umkämpften DTC-Markt könne Straumann ihre Grösse ausspielen. Denn eine die Differenzierung sei primär über Preis und Marketingpräsenz möglich. «Ein gewisses Risiko bleibt allerdings bestehen – etwa wenn es Weltmarktführer SDC gelänge, sich in Europa als führender Direktvermarkter zu etablieren.»

Genügend Liquidität

Laut dem Unternehmenssprecher verfüge Straumann über genügend Liquidität, um auch im aktuell schwierigen Umfeld zu investieren. Das Unternehmen leidet zurzeit stark unter dem Ausbleiben von Zahnarztbehandlungen infolge der Coronapandemie. DrSmile sei noch klein, weshalb der Deal nicht teuer sein dürfte und problemlos finanziert werden könne, schreibt Aktienanalystin Sibylle Bischofberger von der Zürcher Kantonalbank. Sie bewertet die Transaktion als «leicht positiv».

Das deutsche Unternehmen soll operativ eigenständig bleiben und weiterhin von seinen Gründern geführt werden. Das Closing der Transaktion wird noch für das dritte Quartal erwartet.

DrSmile wurde 2017 in Berlin von Jens Urbaniak und Chris Wedemeyer gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Mit einem schnell wachsenden integrierten Ärztenetzwerk von mehr als fünfzig Praxen biete DrSmile ihre Behandlungslösung mit Aligners in Deutschland und Österreich an, heisst es weiter. Ausserdem expandiere das Unternehmen rasch in mehrere europäische Länder.

Die komplette Historie zu Straumann finden Sie hier. »