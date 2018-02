Straumann-CEO: «Denken an Einstieg in Präventivmedizin»

Der Hersteller von Dentalimplantaten, Straumann, streckt derzeit seine Fühler in neue Märkte der Branche aus. Ziel sei es, ein Gesamtlösungsanbieter für die ästhetische Zahnmedizin zu werden, sagt CEO Marco Gadola im Interview. Für das laufende Jahr stellt er erneut ein kräftiges Wachstum von Umsatz und Ergebnis in Aussicht.

Herr Gadola, Straumann wächst derzeit von Quartal zu Quartal schneller und gewinnt Marktanteile. Ist die Gesellschaft so gut oder die Konkurrenz so schwach?

Geografisch haben wir uns in den vergangenen Jahren breiter aufgestellt. Wir sind heute in allen wichtigen Dentalmärkten mit eigenen Niederlassungen und Verkaufsorganisationen vertreten. Wir sind heute kein reiner Dentalimplantathersteller mehr. Wir haben unser Geschäft auf die digitale Zahnmedizin und zuletzt auf Zahnstellungskorrekturen ausgeweitet. Der potenzielle Markt für uns hat sich um ein Mehrfaches auf 11 Mrd. Fr. vergrössert. In vielen dieser Märkte sind unsere Anteile heute noch verschwindend klein, zwischen 1 und 3%, was wir noch ausbauen wollen.