Straumann steigert Umsatz kräftig

(AWP) Der Dentalimplantathersteller Straumann (STMN 765.5 4.86%) hat 2018 den Umsatz erneut markant gesteigert. Wegen Sondereinflüssen verdiente das Unternehmen unter dem Strich aber leicht weniger. Die Aktionäre sollen dennoch eine höhere Dividende erhalten. Ins laufende Jahr blickt die Gesellschaft zuversichtlich.

Den Umsatz steigerte Straumann im Berichtszeitraum knapp 23% auf 1,36 Mrd. Fr. Organisch, also ohne Übernahmen und Währungseffekte, betrug das Wachstum 19%, wie der Hersteller von Dentalimplantaten am Dienstag mitteilte.

Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit (bereinigt) belief sich auf 351 Mio. im Vergleich zu 285 Mio. Fr. im Vorjahr. Die bereinigte Ebit-Marge verbesserte sich 20 Basispunkte auf fast 26%.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2016 2017 2018 Umsatz 917,5 1112,0 1363,6 – Veränderung in % +14,9 +21,2 +22,6 Betriebsergebnis (Ebitda) 259,2 323,5 395,0 - Veränderung in % +24,9 +24,8 +22,1 - in % des Umsatzes 28,3 29,1 29,0 Betriebsergebnis (Ebit) 227,2 283,3 342,6 – Veränderung in % +31,6 +24,8 +20,9 Gewinn 229,6 282,2 277,8 - Veränderung in % +224,8 +18,9 -1,6 Freier Cashflow 138,7 144,7 169,4 Bilanz per 31.12. Bilanzsumme 1090 1678 1865 Liquide Mittel 164 282 279 Eigenkapital 634 1070 1204 – in % der Bilanzsumme 58 64 65